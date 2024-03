Bonn (www.aktiencheck.de) - Die heute in Südkorea anstehenden Daten zur Industrieproduktion und zum Einkaufsmanagerindex des Verarbeitenden Gewerbes werden wahrscheinlich das Tempo der Erholung der Exporte bestätigen, so die Analysten von Postbank Research.



Die Industrieproduktion dürfte im Januar um 9,3% ggü. Vorjahr gestiegen sein, im Vergleich zu 6,2% ggü. Vorjahr im Dezember. Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe sollte im Februar im zweiten Monat in Folge expansiv bleiben. Die endgültigen BIP-Zahlen für Südkorea für das vierte Quartal würden gegenüber den ersten Schätzungen von 2,2% ggü. Vorjahr und 0,6% ggü. Vorquartal wahrscheinlich unverändert ausfallen. Es werde erwartet, dass die Inflationsdaten am Mittwoch mit einem Verbraucherpreisindex für Februar von 2,9% ggü. Vorjahr im Vergleich zu 2,8% ggü. Vorjahr im Januar (+0,4% ggü. Vormonat) ein heikles Thema bleiben dürften.



Fazit: Ein Aufschwung, angeführt von der Halbleiter-, Elektronik- und Automobilindustrie, dürfte die Volkswirtschaft in diesem Jahr stützen. Die Bank of Korea werde wahrscheinlich bis zur zweiten Jahreshälfte restriktiv bleiben, da die Inflation nach wie vor hoch sei. (04.03.2024/ac/a/m)





