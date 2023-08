Bonn (www.aktiencheck.de) - In dieser Woche wird in Südkorea eine ganze Reihe von Daten veröffentlicht, darunter das Verbrauchervertrauen, das Geschäftsklima und die Entscheidung der Zentralbank (BoK) in Bezug auf den 7-Tage-Repo-Satz, so die Analysten von Postbank Research.Der Index der Unternehmensbefragung für das Verarbeitende Gewerbe dürfte im August voraussichtlich bei 72 bleiben, vor allem aufgrund eines Rückgangs der Inlandsnachfrage. Die Verkaufspreise scheinen wegen der rückläufigen Rohstoffeinkaufspreise zu sinken, was sich negativ auf das Gewinnniveau auswirkt, so die Analysten von Postbank Research. Es werde erwartet, dass die BoK auf ihrer August-Sitzung den Leitzins unverändert bei 3,5% belasse und damit die Zinsen zum fünften Mal in Folge beibehalte, da die Inflation zurückgehe.Fazit: Die Umfragedaten dieser Woche dürften in der Entscheidungsbildung der BoK auf ihrer Zinssitzung am Ende der Woche berücksichtigt werden. (21.08.2023/ac/a/m)