Die US-Sanktionen gegen den chinesischen Hochtechnologiesektor würden den Blick auf die zunehmenden Risiken globaler Lieferketten richten und dass Ostasien im Zentrum der Handelsspannungen stehen werde. Da Südkorea sowohl mit China als auch mit den USA enge Wirtschaftsbeziehungen unterhalte, werde die Lage schwieriger, auch weil sich der seit Mai 2022 im Amt befindliche südkoreanische Staatspräsident Yoon Suk-yeol stärker als sein Vorgänger in dem Konflikt der Großmächte auf eine Seite (die der USA) schlage. Zu allem Überfluss habe nun auch der nordkoreanische Nachbar seine Raketentests wieder aufgenommen und Experten würden einen baldigen Atombombentest befürchten. Auch hier verfolge Yoon eine andere Linie als sein Vorgänger und reagiere mit Zeichen militärischer Stärke.



Die Südkoreanische Zentralbank habe sich in der Gemengelage einer schwächeren Konjunktur und einer deutlich über dem Ziel liegenden Inflationsrate im Oktober für einen großen Zinsanhebungsschritt von 50 Basispunkten auf nun 3,0% entschieden. Die Analysten der DekaBank erwarten, dass noch zwei weitere Anhebungen um jeweils 25 Basispunkte folgen werden. Angesichts der anhaltend restriktiven Haltung der US-Notenbank könnte ein früheres Ende zu neuem Druck auf den Südkoreanischen Won zur Folge haben, der im laufenden Jahr mit einem Minus von mehr als 13% gegenüber dem US-Dollar deutlich nachgegeben habe.



Südkorea sei als exportstarke Volkswirtschaft grundsätzlich gut aufgestellt, vom weiteren Wachstum der Weltwirtschaft und insbesondere Asiens zu profitieren. Die zunehmenden Spannungen zwischen China und den USA würden allerdings die Gefahr einer Neuausrichtung der internationalen Handelsbeziehungen erhöhen. Vor allem für den Technologiebereich, in dem Südkorea stark sei, steige die Unsicherheit. Mittelfristig werde das Wirtschaftswachstum von der schlechten demografischen Entwicklung gebremst. Die hohe Verschuldung der Privathaushalte spreche zudem eher für eine zunehmende Konsumzurückhaltung. Im Verhältnis zum Nachbarn Nordkorea erscheine weder eine nachhaltige Entspannung noch eine militärische Eskalation für die kommenden Jahre wahrscheinlich. Ein Zusammenbruch des Regimes in Nordkorea hätte für Südkorea immense wirtschaftliche und soziale Folgen.



Südkorea erhalte von den Ratingagenturen gute Einstufungen im Doppel-A-Bereich. Moody's vergebe ein Aa2, S&P ein AA und Fitch ein AA-. Bei allen drei großen Agenturen stehe der Ausblick auf stabil. Eine über Jahre solide Finanzpolitik sowie die Exportstärke, die einen hohen strukturellen Leistungsbilanzüberschuss und einen Aufbau hoher Währungsreserven ermögliche, seien wichtige Stützen des Ratings. Der größte Risikofaktor sei die Entwicklung des Nachbarn Nordkorea. Sowohl eine militärische Eskalation als auch ein Zusammenbruch des Regimes hätte für Südkorea weitreichende Folgen. (Ausgabe vom 11.11.2022) (16.11.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Bruttoinlandsprodukt Südkoreas ist im dritten Quartal um 0,3% qoq und 3,1% yoy gestiegen, so die Analysten der DekaBank.Belastet hätten die schwache Entwicklung der Exporte und der Bauinvestitionen, während sich der private Konsum und die Ausrüstungsinvestitionen gut entwickelt hätten. Insgesamt zeige die Wirtschaft damit die Zeichen der Abschwächung, die angesichts des schwächeren globalen Wachstumsumfelds, der hohen Inflation in Südkorea und der Straffung der Geldpolitik zu erwarten gewesen sei. Südkorea sei als stark exportorientierte Volkswirtschaft besonders anfällig, wenn sich die Weltwirtschaft nicht gut entwickle. Zudem sei Südkorea stark auf Technologieexporte ausgerichtet, für die die Nachfrage nach langer Aufschwungsphase nachgelassen habe. Doch die Probleme seien nicht nur zyklischer Natur: Die USA würden mit hohen Subventionen Technologieunternehmen ins Land locken, womit Südkorea als Produktionsstandort an Attraktivität verliere.