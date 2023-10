Bonn (www.aktiencheck.de) - In dieser Woche wird eine ganze Reihe von Wirtschaftsdaten veröffentlicht, darunter das BIP, der Erzeugerpreisindex (EPI) und Daten zum verarbeitenden Gewerbe, so die Analysten von Postbank Research.



Für das dritte Quartal werde ein BIP-Wachstum von 1,6% erwartet, was einer Steigerung gegenüber dem BIP-Wachstum von 0,9% im zweiten Quartal entspräche, da die Erholung der Exporte der Schlüssel zur Verbesserung des Wachstums sei. Für September werde ein EPI von 0,5% prognostiziert - das entspräche gegenüber den Daten von August einer Abwärtskorrektur um 1%. Der Business Survey Index (BSI) für das verarbeitende Gewerbe für Oktober werde ebenfalls veröffentlicht. Der letzte Wert für September habe bei 68 (leicht höher als 67 im August) gelegen, da die Hersteller einen Anstieg der Inlandsnachfrage verzeichnet hätten, während die exportorientierte Nachfrage leicht zurückgegangen sei.



Fazit: Die Wirtschaftsdaten dieser Woche dürften genau beobachtet werden, weil die Einzelhandelsumsätze, die Dienstleistungsproduktion und die Verbraucherstimmung vor dem Hintergrund einer höheren Inflation und eines erhöhten Zinsniveaus rückläufig sein dürften. (CIO Week up front vom 23.10.2023) (23.10.2023/ac/a/m)





