Mit der Abstimmung von Dezember dürfte auch der Einfluss des Ex-Präsidenten Jacob Zuma deutlich zurückgehen. Er habe als Reformbremse gegolten und habe Ramaphosa Steine im Weg gelegt. Er werde auch hinter der "unabhängigen" Untersuchungskommission im Parlament vermutet, die im vergangenen November die Korruptionsvorwürfe gegen Präsident Ramaphosa erhoben habe. Diese Vorwürfe hätten zu einer Verunsicherung an den Kapitalmärkten geführt. Die Stärkung Ramaphosas und der damit verbundene Rückgang der politischen Unsicherheit dürften von den Kapitalmärkten daher nun gefeiert werden. Allerdings werde sich der Reformausblick nur graduell aufhellen, denn die politischen Mühlen würden in Südafrika sehr langsam mahlen.



Das neue Exekutivkomitee habe bereits erste Signale für Reformen gegeben, etwa im Energiesektor, wo nun die starke Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen, vor allem von Kohle, zu Gunsten von erneuerbaren Energiequellen reduziert werden solle. Die Analysten würden im ersten Quartal mit einer Kabinettsumbildung rechnen, womit Ramaphosa seine gestärkte Position unterstreichen würde. Zuletzt habe der Südafrikanische Rand von den verbesserten politischen Aussichten profitiert. Die Währungsaufwertung spreche für eine weitere Moderierung der Inflation in den kommenden Monaten, sodass die Zentralbank nur noch einen letzten Schritt um 50 Basispunkte im Januar auf 7,5% machen dürfte.



Perspektiven: Präsident Ramaphosa habe zu Beginn seiner Amtszeit positive Signale in der Korruptionsbekämpfung gesetzt, enttäusche aber bisher hinsichtlich der erwarteten Wirtschaftsreformen, die er aufgrund des Widerstands innerhalb der Regierungspartei und bei den Gewerkschaften nicht wie erhofft habe umsetzen können. Die Neubesetzung der Führungspositionen innerhalb des ANC Ende 2022 würden etwas Hoffnung für einen erneuten Reformschub geben. Ramaphosa werde zudem tiefgreifende strukturelle Reformen durchführen müssen, um das Land für ausländische Investoren attraktiver zu machen. Große Hindernisse für das Wachstum würden die schlechte Infrastruktur und der Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften darstellen.



Länderrisiko: Südafrika habe seit Jahren mit strukturellen Problemen zu kämpfen. Infrastrukturengpässe, unflexible Arbeitsmärkte sowie geringe Investitionen würden sich negativ auf die Wachstumsaussichten auswirken. Die Corona-Pandemie habe dem Land einen weiteren Stoß versetzt: Die starke Rezession habe die öffentliche Verschuldung deutlich ansteigen lassen. Sie sei seit der globalen Finanzkrise von etwa 27% auf über 60% des BIP bereits vor der Corona-Pandemie deutlich angestiegen. In diesem Jahr dürfte sie die Marke von 70% des BIP übersteigen. Aktuell scheine die Regierung nicht in der Lage, die Schuldenquote zu stabilisieren, was zu einer Fortsetzung des negativen Rating-Trends geführt habe. Die Ratings lägen aktuell bei BB- (S&P und Fitch) bzw. Ba2 (Moody's). (Ausgabe vom 13.01.2023) (16.01.2023/ac/a/m)







Die südafrikanische Regierungspartei ANC hat in der zweiten Dezemberhälfte zunächst einen neuen siebenköpfigen Vorstand und anschließend eine 80-köpfige Führungsriege gewählt, so die Analysten der DekaBank.Präsident Cyril Ramaphosa sei an der Spitze der Partei bestätigt worden und seine Anhänger würden nun eine absolute Mehrheit in den Entscheidungsgremien der Partei genießen. Dies sei ein gutes Zeichen für den Reformausblick in einem Moment, in dem wachstumsfördernde Reformen bitter nötig seien. Im vergangenen Jahr hätten Stromausfälle die Produktion dramatisch gedrosselt und der ANC sei nicht in der Lage gewesen, das Stromerzeugungsmonopol des Staatsunternehmens Eskom entscheidend zu lockern.