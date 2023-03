Die kürzlich veröffentlichen Zahlen hätten einen überraschend starken Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität um 1,3% gegenüber dem Vorquartal gezeigt. Dies habe das Wachstum für 2022 nach unten gedrückt (nur 2%) und schmälere ebenfalls die Wachstumsaussichten für das laufende Jahr auf nur 0,6%. Die Inflationsrate gehe nur langsam zurück und befinde sich noch oberhalb des Inflationsziels der Zentralbank (3% bis 6%). Diese Tatsache dürfte trotz des enttäuschenden Wachstums die Währungshüter zu einer letzten Zinsanhebung im März von 7,25% auf 7,5% bewegen.



Präsident Ramaphosa habe zu Beginn seiner Amtszeit positive Signale in der Korruptionsbekämpfung gesetzt, enttäusche aber bisher hinsichtlich der erwarteten Wirtschaftsreformen, die er aufgrund des Widerstands innerhalb der Regierungspartei und bei den Gewerkschaften nicht wie erhofft habe umsetzen können. Die Neubesetzung der Führungspositionen innerhalb des ANC Ende 2022 und nun im Kabinett würden etwas Hoffnung für einen erneuten Reformschub geben.



Ramaphosa werde zudem tiefgreifende strukturelle Reformen durchführen müssen, um das Land für ausländische Investoren attraktiver zu machen. Große Hindernisse für das Wachstum würden die schlechte Infrastruktur und der Fachkräftemangel darstellen.



Südafrika habe seit Jahren mit strukturellen Problemen zu kämpfen. Infrastrukturengpässe, unflexible Arbeitsmärkte sowie geringe Investitionen würden sich negativ auf die Wachstumsaussichten auswirken. Die Corona-Pandemie habe dem Land einen weiteren Stoß versetzt: Die starke Rezession habe die öffentliche Verschuldung deutlich ansteigen lassen. Sie sei seit der globalen Finanzkrise von etwa 27% auf über 60% des BIP bereits vor der Corona-Pandemie deutlich angestiegen. In diesem Jahr dürfte sie nah an der Marke von 70% des BIP verharren.



Die Bemühungen der Regierung, die Schuldenquote zu stabilisieren, seien bisher nicht von Erfolg gekrönt gewesen, was zu einer Fortsetzung des negativen Rating-Trends geführt habe. Die Ratings lägen aktuell bei BB- (S&P und Fitch) bzw. Ba2 (Moody‘s). (10.03.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Präsident Cyril Ramaphosa hat in dieser Woche eine Kabinettsumbildung vorgenommen, so die Analysten der DekaBank.Damit habe er einen weiteren Schritt unternommen, die Regierung vom Einfluss seines Vorgängers zu befreien und die Grundlage für Reformen zu stärken. Bereits im Dezember habe Ramaphosa seine Position in den Schlüsselgremien der Regierungspartei ANC gefestigt und sei zudem an der Spitze der Partei bestätigt worden. Obwohl Ramaphosa nun fester im Sattel sitze, dürfte sich der Reformausblick nur graduell aufhellen, denn die politischen Mühlen würden in Südafrika sehr langsam mahlen.Das zeige vor allem die schwierige Lage bei der Stromversorgung, wo der staatliche Energieriese Eskom sich gegen jegliche Reformen wehre. Dabei werde das Unternehmen von Teilen der Regierungspartei geschützt. Im vergangenen Jahr hätten Stromausfälle die wirtschaftliche Aktivität dramatisch gedrosselt und die Regierung war dennoch nicht in der Lage, das Stromerzeugungsmonopol des Staatsunternehmens entscheidend zu lockern.