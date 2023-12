"Auch jetzt gerade habe ich nicht den Eindruck, dass wir in einer Jahresendrally stecken, auch wenn ich das meinem Nachbarn gegenüber so nicht gesagt habe", so Hordenbach. Was zum Beispiel nicht passe, sei der Umstand, dass aktuell vor allem DAX-Aktien gut laufen würden, die auf das Gesamtjahr gerechnet eher mittelmäßig performt hätten. Bei einer Portfolioaufhübschung, wie das bei einer Jahresendrally der Fall sei, würden aber eher die Top-Performer gekauft.



"Mir scheint hier gerade mehr so etwas wie die Suche nach günstigen Einstiegschancen vorzuherrschen", so Hordenbach. Denn unter den Aktien, die den DAX antreiben würden und ihn erst in dieser Woche auf ein neues Rekordhoch gehievt hätten, seien unter anderem Auto-Aktien, die unter Bewertungsaspekten relativ billig zu haben seien. Mit Dividendenrenditen von um die 6 Prozent und KGVs im niedrigen einstelligen Bereich seien das möglicherweise Schnäppchen.



Schnäppchenjagd statt Jahresendrally. So in etwa würden die Analysten das Geschehen auf dem Börsenparkett zusammenfassen. Und das sei gut so, denn eine Jahresendrally würde bald ihr Ende finden, eine Schnäppchenjagd könne noch längere Zeit weitergehen. Und so sei sie auch ein gutes Omen für 2024. Hier werde derzeit möglicherweise das Fundament für eine breit angelegte Aufwärtsbewegung beim DAX im kommenden Jahr gelegt, so die Interpretation der Dinge der Analysten.



Vor allem die Aussicht auf fallende Zinsen könnte dafür sorgen, dass das neue Jahr ein richtig gutes Jahr für die Börse werde. Wenn mich also mein Nachbar noch mal nach der Jahresendrally fragt, dann sage ich: "Ja, und wenn die endet, dann kommt die Frühjahrsrally, gefolgt von der Sommerrally und der Herbstrally, und dann schließlich wieder die Jahresendrally", so Olaf Hordenbach, Chefredakteur des Kundenmagazins von BNP Paribas Märkte & Zertifikate. (08.12.2023/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - "Ist das die Jahresendrally?", fragte mich vor Kurzem ein börseninteressierter Nachbar. "Gut möglich", antwortete ich, so Olaf Hordenbach, Chefredakteur des Kundenmagazins von BNP Paribas Märkte & Zertifikate in der aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Doch so ganz klar sei das mit der Jahresendrally nicht. Ursprünglich habe sich das Phänomen der Jahresendrally nur auf wenige Tage zwischen Weihnachten und Silvester bezogen, in denen Fondsmanager noch schnell ihre Portfolios zumindest optisch auf Vordermann gebracht hätten. Raus mit den Verlierern, rein in die Top-Performer des Jahres - und schon seien die Portfolios in einem neuen Glanz erstrahlt. Irgendwann habe sich dann die Jahresendrally ausgeweitet, auf die Wochen vor Weihnachten, schließlich auch noch auf den November. Mittlerweile wisse man schon gar nicht mehr, wann die "Herbstrally" aufhören und die "Jahresendrally" beginnen solle.