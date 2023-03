Wien (www.aktiencheck.de) - Auf den Papieren des US-Pharmakonzerns Merck & Co (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) lastete am Freitag ein Studienrückschlag bei einem Lungenkrebsmittel, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dagegen hätten die Aktien des Logistik-Konzerns FedEx (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) um 8% zugelegt. Das Unternehmen habe seine Prognosen angehoben und dabei auch Kostensenkungen signalisiert, um einem geringeren Paketvolumen zu begegnen.Die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) habe nach Bekanntgabe einer Dividendenkürzung 2,2% verloren. Auch die Titel der Mitbewerber Grand City Properties (ISIN: LU0775917882, WKN: A1JXCV, Ticker-Symbol: GYC) und LEG Immobilien (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) seien um 10,2 bzw. 3,2% gefallen. (20.03.2023/ac/a/m)