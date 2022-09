Da die beiden Ziele Netto-Null und SDG durch regelbasierte Indizes wie die Paris-Aligned und Climate Transition Benchmarks der Europäischen Union, SDG- oder auch Green Bond Indices zu erreichen sind, können thematische passive Engagements über ETFs und Mandate dem Impact Investing zum Durchbruch an den öffentlichen Märkten verhelfen.



Diese These wird durch die vorliegende Studie bestätig: 58 Prozent der Umfrage-Teilnehmer glauben, dass sich das steigende Interesse an thematischen Fonds im Laufe der Zeit in Impact Investing weiterentwickeln wird. 64 Prozent sind der Meinung, dass das Netto-Null-Ziel Impact Investing begünstigen wird, und 54 Prozent gehen davon aus, dass die SDGs neue Chancen bieten werden. Jeweils 28 Prozent der Pensionsfonds erwarten, dass sie in den kommenden drei Jahren SDG-, EU Paris-Aligned und EU Climate Transition-Indizes nutzen werden.



"Die wichtige Studie von CREATE-Research zeigt, dass ETFs und passive Mandate den entscheidenden Unterschied machen können, um Impact Investing in der Breite zum Durchbruch zu verhelfen. Wir sehen bereits heute eine hohe Nachfrage von privaten und institutionellen Investoren nach Indexkonzepten, die konkrete Ziele formulieren und werden unsere Aktivitäten in diesem Segment noch stark ausbauen", sagte Simon Klein, Global Head of Passive Sales bei der DWS.



Der vollständige Report Passive Investing 2022: "Impact Investing 2.0 - Advancing into public markets" kann hier heruntergeladen werden:

https://download.dws.com/download?elib-assetguid=343d458aedb94312bcba31d12a71d801



1 https://edition.cnn.com/2021/11/03/business/global-finance-climate-cop26/index.html

2 https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/globalallianceforsdgfinance (01.09.2022/ac/a/m)







