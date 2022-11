Höhere Kapitalmarktvolatilität reduziert Renditen



Die erhöhte Makrovolatilität im Rahmen der "Great Transformation" führt auch am Kapitalmarkt zu erhöhten Schwankungsbreiten, wie die Studie zeigt. Dies belegt eine empirische Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der Volatilität diverser US-Wirtschaftsindikatoren und der Volatilität verschiedener Anlageklassen. Insbesondere bei Risikoanlagen wie Aktien, Unternehmensanleihen und Rohstoffen lässt sich ein Gleichlauf mit den Schwankungen der Makroindikatoren feststellen.



Steigt am Kapitalmarkt die Volatilität, schwanken die erzielbaren Renditen stärker und fallen insgesamt geringer aus. Aktienanlagen generieren bei erhöhter Volatilität deutlich geringere Erträge als in Phasen niedriger und durchschnittlicher Volatilität. Das gilt auch für andere Risikoanlagen: Die Überrenditen des Credit-Markts gegenüber Staatsanleihen fallen in Phasen niedriger Volatilität am höchsten aus.



Ein entscheidender Faktor für Renditen und Korrelationen ist der Ursprung der Kapitalmarktvolatilität, insbesondere bei der Diversifikation klassischer Aktien-Renten-Portfolios. Prägt die Aktienvolatilität das Umfeld, so funktioniert die Aktien-Renten-Korrelation gut: Anleihen sind dann in der Lage, Kursverluste von Aktien abzufedern. Geht die Volatilität jedoch von der Rentenseite aus, so gilt die Aktien-Renten-Korrelation nicht mehr. Anleihen tragen in diesem Fall nur noch geringfügig zur Stabilisierung von gemischten Portfolios bei.



Multi-Manager-Strategien und Alternative Investments sind gefragt



Neben der Beimischung weiterer (Sub-)Assetklassen wie Rohstoffe, Infrastrukturaktien und inflationsgeschützten Anleihen sind vor diesem Hintergrund marktunabhängige Renditequellen (Alpha) besonders gefragt. Es empfiehlt sich gerade unter Diversifikationsaspekten, die Perspektive bei Multi-Asset-Ansätzen zu erweitern und Multi-Manager-Strategien einzubeziehen. Diese stellen eine Kombination verschiedener, zumeist unabhängiger Strategien in einem Portfolio dar. Dabei ist es wichtig, auch deren Korrelationseigenschaften mit den bereits vorhandenen Portfoliobausteinen zu berücksichtigen, denn andernfalls drohen negative Auswirkungen für das Gesamtportfolio.



"Multi-Manager-Strategien eignen sich im Regime der Great Transformation als Beimischung und können sowohl Diversifikationseffekte als auch neue Ertragsquellen in das Portfolio einbringen. Ein Blick auf ausgewählte Alternative Investments kann ebenfalls lohnenswert sein, weil auch sie zu einer besseren Risikostreuung beitragen können", sagt Herzum. (28.11.2022/ac/a/m)







