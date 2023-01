- Kunststoff werde in den Nachhaltigkeitsstrategien in Bezug auf Zulieferer nur selten berücksichtigt.



Paris (www.aktiencheck.de) - Die Weltmeere leiden zunehmend an der Verschmutzung durch Kunststoffe, so die Experten von OFI Asset Management.Investoren würden dafür genauso die Verantwortung wie Regierungen, Unternehmen und Konsumenten tragen. OFI Asset Management setze sich dafür ein, dass Unternehmen - insbesondere diejenigen, in die OFI investiert seien - die Verwendung von Kunstoffen reduzieren würden, um die Weltmeere und Umwelt zu schützen.Das ESG-Research-Team von OFI habe deshalb das Engagement von 19 internationalen Konzernen untersucht, die in erheblichem Maße für die Meeresverschmutzung verantwortlich seien. Es hätten sich Best Practice-Beispiele der Unternehmen zur Verringerung und zu Alternativen zur Kunststoffverwendung als auch die Herausforderungen gezeigt, mit denen sie konfrontiert seien. Zu den untersuchten Unternehmen würden u.a. Coca-Cola European Partners, Unilever, PepsiCo, Procter & Gamble, Michelin und Nestlé Waters zählen.Die Studie sei von OFI AMs Mehrheitsaktionär MACIF in Auftrag gegeben und durch die NGO Surfrider Foundation Europe, die auf die Bekämpfung der Plastikverschmutzung von Meeren und Flüssen spezialisiert sei, unterstützt worden. Die Befragung der Unternehmen habe zwischen März 2020 und Mai 2022 stattgefunden.Die Ergebnisse der Studie in Kürze:- Nur Unilever habe das Recycling von Kunststoffverpackungen in seine Vergütungspakete für das Management aufgenommen.- Alle befragten Unternehmen seien Mitglied in Verbänden oder Initiativen zur Bekämpfung der Plastikverschmutzung. Ein Drittel von ihnen sei in mehr als zehn Verbänden aktiv.