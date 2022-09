Die Tendenz, in eine höhere Reichweite zu investieren, belegen auch die Orderdaten von Kia: Bei der Elektroversion des Niro, die bisher mit zwei Batteriegrößen erhältlich war, entfielen 97 Prozent der Bestellungen auf den größeren Akku, der daher für die neue Generation des E-Crossovers ausschließlich angeboten wird (64,8 kWh, kombinierte Reichweite bis zu 460 km). Auch der Kia EV6 und der Kia e-Soul** werden zu jeweils über 90 Prozent mit großem Akku bestellt (kombinierte Reichweite EV6 je nach Antriebsvariante bis zu 528 km, e-Soul bis zu 452 km).



* Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, die zwischen dem 12. und 18.08.2022 durchgeführt wurde. An der Umfrage haben 1021 Autofahrer/innen (18+) teilgenommen, die noch kein rein elektrisch angetriebenes Fahrzeug (EV) im Haushalt besitzen. Darunter 495 Personen, die den Kauf eines Elektrofahrzeugs in Betracht ziehen.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dass beim Umstieg auf ein Elektroauto neben den Emissionen auch die Emotionen auf der Strecke bleiben, ist wohl das häufigste Argument von eingefleischten Diesel- oder Benziner-Fahrern, überzeugt aber offenbar immer weniger Menschen, so Kia in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Denn Stromer sind längst keine reinen "Vernunftautos" mehr, sondern wecken neue Wünsche und Begehrlichkeiten, die weit über die emissionsfreie Fortbewegung hinausgehen. Wie eine im Auftrag von Kia durchgeführte neue repräsentative Studie des Marktforschungsinstituts YouGov zeigt, wünschen sich zum Beispiel mehr als die Hälfte der potenziellen Elektroautokäufer, ihr Fahrzeug auch als leistungsstarke 220-Volt-Stromquelle nutzen zu können, etwa beim Camping oder zum Aufladen von E-Bikes. Und angesichts der etwas längeren "Tankstopps" der Stromer ist für viele Befragte auch die Möglichkeit, Fahrpausen maximal relaxed im Auto verbringen zu können, ein wichtiger Aspekt. Zu den ganz pragmatischen Kriterien, die den E-Mobil-Interessenten wichtig sind, gehört eine lange Batteriegarantie. Zudem zeigt die Untersuchung, dass generell eine hohe Bereitschaft besteht, in Modelle mit großer Reichweite zu investieren.Für die Mitte August 2022 durchgeführte Studie wurden im ersten Schritt 1.021 Autofahrerinnen und -fahrer aus ganz Deutschland, die noch kein reines Elektroauto besitzen, gefragt, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie sich als nächstes Fahrzeug einen reinen Stromer zulegen (Antwortmöglichkeiten: 0 / 20 / 40 / 60 / 80 / 100 Prozent). Dabei signalisierten 48 Prozent der Befragten, dass sie zu einem Elektroauto tendieren oder die Anschaffung zumindest in Betracht ziehen (Wahrscheinlichkeit bei 20 bis 100 Prozent; 20: 14 Prozent / 40: 11 Prozent / 60: 10 Prozent / 80: 9 Prozent / 100: 4 Prozent). 39 Prozent antworteten mit "0", die restlichen Befragten machten keine Angabe. Im zweiten Schritt wurden dann die potenziellen E-Käufer detailliert dazu befragt, wie wichtig ihnen bestimmte Eigenschaften und Ausstattungsmerkmale von Elektroautos sind*.Fahrende Powerbank: 52 Prozent hätten gern einen Stromer mit 220-Volt-SteckdoseDank der leistungsstarken Batterie kann ein Stromer als 220-Volt-Powerbank dienen, zumindest theoretisch. Denn um den Akku "anzapfen" zu können, ist eine spezielle Technologie erforderlich, die im Markt bisher noch selten zu finden ist. Nichtsdestotrotz spielt die Möglichkeit, ein Elektroauto als mobile Stromquelle nutzen zu können, für die potenziellen Käufer eine große Rolle. Eine Mehrheit von 52 Prozent findet diese Funktion "wichtig" (35 Prozent) oder sogar "sehr wichtig" (17 Prozent). Besonders hoch im Kurs steht sie bei Befragten, die in Haushalten mit drei oder mehr Personen leben (56 Prozent wichtig/sehr wichtig), die mit Kindern unter 18 Jahren zusammenleben (59 Prozent) oder die mehr als 20 Kilometer von ihrem Arbeitsplatz entfernt wohnen (60 Prozent).Auf die Nachfrage, wofür sie die 220-Volt-Steckdose am ehesten nutzen würden, wählten gut 60 Prozent der an dieser Funktion Interessierten eine der drei vorgegebenen Antwortmöglichkeiten "E-Bikes laden" (22 Prozent), "Anderen E-Fahrern helfen, den Akku zu laden" (20 Prozent) und "Camping" (19 Prozent). 35 Prozent nahmen keine Priorisierung vor, 4 Prozent nannten andere Funktionen wie "Hausversorgung" oder "Notstrom".Neue Pausenkultur: 42 Prozent möchten im Auto komfortabel entspannen könnenVerkehrssicherheitsexperten haben immer schon davor gewarnt, lange Strecken mit nur kurzen Tankstopps "abzureißen". Mit der E-Mobilität hat nun eine neue Pausenkultur im Autoalltag Einzug gehalten. Zwar haben sich die Ladezeiten von Elektroautos in den vergangenen Jahren bereits drastisch verkürzt, doch gerade auf Langstrecken bieten die Ladestopps immer noch eine gute Gelegenheit zur Entschleunigung. Wie die Studie zeigt, wünscht sich ein Großteil der Befragten einen Stromer, der in Fahrpausen viel Komfort bietet. Insgesamt 42 Prozent der Elektroauto-Interessenten ist dieser hoher Pausenkomfort "wichtig" oder "sehr wichtig" (30 bzw. 12 Prozent). Bei den 25- bis 44-Jährigen sind es sogar mehr als die Hälfte (25 bis 34 Jahre: 51 Prozent; 35 bis 44 Jahre: 53 Prozent), ebenso bei Befragten mit mehr als 20 Kilometern Entfernung zwischen Wohn- und Arbeitsort (53 Prozent) sowie bei Personen mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt (53 Prozent).Den Wunsch der Elektroautokäufer nach mehr Komfort in Fahrpausen registriert auch Kia. Die Stromer EV6** und Niro EV** können mit Sitzen bestellt werden, die sich im Stand elektrisch in eine bequeme Liegeposition fahren lassen. 90 Prozent der Käufer des EV6 entscheiden sich für diese Sonderausstattung, beim Niro EV sind es 87 Prozent.Akku im Fokus: Lange Batteriegarantie und über 400 km Reichweite gefragtBeim Kauf eines Elektroautos sind Leistungsfähigkeit und Qualität des Akkus von zentraler Bedeutung, das unterstreicht auch diese Studie. 95 Prozent der Stromer-Interessenten antworten auf die Frage, wie wichtig ihnen die Batteriegarantie wäre, mit "sehr wichtig" (70 Prozent) oder "wichtig" (25 Prozent). Bei den 45- bis 54-Jährigen sind es sogar 99 Prozent, in der Altersgruppe 55 und älter 98 Prozent (davon jeweils 78 Prozent "sehr wichtig").Da der Akku ein wesentlicher Kostenfaktor ist, wirkt sich dessen Größe auch auf den Fahrzeugpreis aus. Eine größere Reichweite ist daher in der Regel mit höheren Kosten verbunden. Dennoch würden sich zwei Drittel (67 Prozent) der potenziellen Elektroautokäufer für Modelle bzw. Antriebsvarianten mit über 400 Kilometern Reichweite entscheiden (400-500 km: 33 Prozent; über 500 km: 34 Prozent). Bei den Befragten mit einem persönlichen Einkommen von über 4.500 Euro sind es sogar fast alle (94 Prozent; 400-500 km und über 500 km jeweils 47 Prozent). Eine Reichweite von 300 bis 400 Kilometer fänden 23 Prozent ausreichend.