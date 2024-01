NYSE-Aktienkurs Stryker-Aktie:

Stryker Corp. (ISIN: US8636671013, WKN: 864952, Ticker-Symbol: SYK, NYSE-Symbol: SYK) ist ein 1946 gegründeter und weltweit führender Anbieter von medizinischen und chirurgischen Produkten mit Sitz in Kalamazoo im US-Bundesstaat Michigan. Das Leistungsspektrum umfasst orthopädische Implantate, Trauma-Systeme, das für das Knochenwachstum verantwortliche osteogene Protein-1 (OP-1), verschiedene chirurgische Instrumente, Endoskopie-Systeme sowie verschiedenes Zubehör und Verbrauchsmaterial für die Versorgung von Patienten. Zum Portfolio des US-Unternehmens gehören auch Produkte für die Unfallversorgung wie Tragebahren.



Toronto (www.aktiencheck.de) - Stryker-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:Shagun Singh, Analyst vom Investmenthaus RBC Capital Markets, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Stryker Corp. (ISIN: US8636671013, WKN: 864952, Ticker-Symbol: SYK, NYSE-Symbol: SYK).Das organische Wachstum des MedTech-Unternehmens sei durch die zugrunde liegende solide Geschäftsdynamik und den Superzyklus neuer Produkte angetrieben worden, die 2023 auf den Markt kämen, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. 2024 dürfte ein weiteres starkes Jahr für Stryker werden, da sich das Angebot verbessere, während sich die neuen Produkte/neuen Indikationen, der Aufholprozess und die starke Kapitalnachfrage positiv auf die Bereiche MedSurg & Neurotech und Orthopädie & Wirbelsäule auswirken dürften.Shagun Singh, Analyst vom Investmenthaus RBC Capital Markets, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Intuitive Surgical-Aktie bestätigt und das Kursziel von 315 auf 345 USD angehoben. (Analyse vom 12.01.2024)