Themen wie die Digitalisierung würden immer mehr das Leben und Verhalten der Menschen bestimmen. Außerdem werde die Mobilität neu gedacht, die fortschreitende Elektromobilität sei ein zentrales Zukunftsthema und ein Beitrag zu mehr Klimaschutz. Mit Erfolg: Der Marktanteil von Elektrofahrzeugen sei gemessen an den gesamten globalen Neuzulassungen auf ein Viertel gestiegen.



"Weitere strukturelle Megatrends sind Cloud-Computing und wie man vom Wachstum der Datenmengen profitieren kann", analysiere Schwarz. "Gemeinsam haben diese Trends, dass sie losgelöst von volkswirtschaftlichen Entwicklungen ablaufen und langfristiger Natur sind."



Die Innovationen kämen derzeit aus Asien



Wenn ein Trend erkannt sei, sei der nächste Schritt, die Profiteure auf Unternehmensseite zu identifizieren und wo diese regional beheimatet seien, erkläre der Portfoliomanager. In den vergangenen Jahrzehnten seien Trends und Innovationen maßgeblich aus den USA vorangetrieben worden. Asien, insbesondere China, versuche es nun den Vereinigten Staaten gleichzutun. Da in Asien oft deutlich mehr Innovationsgeist herrsche als in weiten Teilen der westlichen Welt, seien hier viele Neuheiten zu finden. "China investiert massiv in den Aufbau von Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität", berichte Schwarz. "Auch die dortigen Batteriehersteller gewinnen weltweit immer mehr an Bedeutung, wodurch Zulieferer mehr Macht bekommen." Darüber hinaus seien auch die wichtigsten Lieferanten in Asien angesiedelt. Mit Ausnahme von Tesla kämen die größten Hersteller von Batteriezellen für Elektrofahrzeuge allesamt aus Ostasien und würden einen Weltmarktanteil von mehr als 90 Prozent halten.



"Wir sind letztendlich davon überzeugt, dass die Pandemie und der aktuelle Ukraine-Krieg, wenn nicht markante Zäsuren, dann doch bedeutende Wegmarken einer ‚neuen Zeit‘ sind, die ihre eigenen Gewinner und Verlierer hervorbringen wird. Unternehmen, die strukturelle Trends antizipieren bzw. ihren Nutzen daraus ziehen können, profitieren. Hier hat der asiatische Kontinent weiter die Nase vorn", resümiere Schwarz. (15.09.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, harte Lockdown-Politik in China, die den Welthandel ins Stocken bringt und ein seit Dekaden nicht da gewesener Inflationsschub, der die Zentralbanken zum Handeln zwingt: 2022 ist von einem hohen Maß an Instabilität und Umbrüchen geprägt, so die Experten von MainFirst Asset Management."Die Wirtschaft durchläuft eine komplizierte Phase", so Frank Schwarz, Portfoliomanager bei MainFirst Asset Management. "Die Unsicherheit über die zukünftige Wachstumsentwicklung bleibt zunächst bestehen." Zum Big-Picture gehöre aber auch, dass der nachhaltige Umbau der Wirtschaft immer mehr an Fahrt aufnehme und Investitionen erfordere.Gesucht: Langfristige Trends, unabhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung