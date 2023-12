Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Structure Therapeutics Inc.:



Structure Therapeutics Inc. (ISIN: US86366E1064, WKN: A3D5Y7, NASDAQ-Symbol: GPCR) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung von oralen Behandlungen für chronische Stoffwechsel- und Lungenerkrankungen. Es entwickelt orale niedermolekulare Therapeutika für die Behandlung verschiedener Krankheiten, einschließlich solcher, die den Stoffwechsel, das Herz-Kreislauf-System und die Lunge betreffen. (18.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Structure Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Structure Therapeutics Inc. (ISIN: US86366E1064, WKN: A3D5Y7, NASDAQ-Symbol: GPCR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Structure Therapeutics sei am Montag um mehr als 50 Prozent eingebrochen, nachdem das Unternehmen neue Daten aus der Studie zu GSBR-1290, einer Untersuchung zu Diabetes und Fettleibigkeit, veröffentlicht habe. Sollten Anleger die Chance nutzen und nun zugreifen oder gebe es bessere Alternativen?Bei Patienten mit Typ-2-Diabetes habe das Medikament zu einer statistisch signifikanten Reduktion des Blutzuckers nach zwölf Wochen geführt, so Structure. Patienten mit Fettleibigkeit hätten nach acht Wochen Behandlung einen statistisch signifikanten, um Placebo bereinigten Gewichtsverlust von etwa 4,7 Prozent erzielt, habe das Unternehmen weiter berichtet.GSBR-1290 sei ein oraler GLP-1-Rezeptoragonist, eine Gruppe von Medikamenten, zu der auch die sogenannten Abnehmspritzen Wegovy von Novo Nordisk (ISIN DK0060534915 / WKN A1XA8R) und Ozempic von Eli Lilly gehören würden. Andere Arzneimittelhersteller, darunter Eli Lilly und Pfizer , würden ebenfalls an Pillen-Versionen der beliebten Medikamente arbeiten.Die Aktie von Structure Therapeutics sei für ein Medikament, das sich lediglich in einer Phase-2-Studie befinde, ohnehin sehr hoch bewertet gewesen und auch deshalb nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". Wer auf den Sturmlauf der Abnehmspritze und möglicherweise auch bald -pille setzen will, greift zum Blue-Chip Novo Nordisk, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.12.2023)