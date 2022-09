Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Strompreise haben sich an der Börse in Deutschland, Frankreich und Italien seit Anfang 2021 mehr als fast verzehnfacht, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.



Die Ursachen seien klar: Die Erdgasknappheit durch die reduzierten Gaslieferungen aus Russland, die Probleme in Frankreich, wo mehr als die Hälfte der Atomkraftwerke wegen Wartungs- und Reparaturarbeiten (unter anderem Korosionsschäden) vom Netz genommen worden seien, ineffizienter arbeitende Atomkraftwerke, da die Kühlung mit dem wärmeren Flusswasser mit einer geringeren Energieerzeugung einhergehe, wegen des niedrigen Wasserstandes im Rhein unterversorgte Kohlekraftwerke und schließlich - wie zum Beispiel in der Schweiz - eine geringere Stromproduktion von Wasserkraftwerken, bedingt durch den niedrigeren Wasserstand in Stauseen. Dass die Strompreise bereits im Sommer, wo üblicherweise die Stromnachfrage relativ gering sei, derart hohe Niveaus erreichen würden, deute für den Winter, wo private Haushalte 40% mehr Strom verbrauchen würden, nicht auf eine Entspannung der Lage hin, wenngleich unter anderem höhere Niederschläge vielen Stromproduzenten helfen sollten. (01.09.2022/ac/a/m)





