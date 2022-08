Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit November 2020 kennt der Strompreis kein Halten mehr, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zuletzt habe der Anstieg sogar nochmals an Fahrt gewonnen. Charttechnische Anzeichen hierfür seien beispielsweise der Spurt über das Hoch vom Dezember vergangenen Jahres bei 325 EUR/MWh sowie die nochmalige Dynamisierung des Aufwärtstrends seit Ende 2020. Für das "i-Tüpfelchen" sorge in diesem Zusammenhang das jüngste Aufwärtsgap im Monatschart bei 386/376 EUR. Der zugrunde liegende Aufwärtstrend sei also absolut intakt, was angesichts des neuen Rekordstandes von 514 EUR fast zu schwach ausgedrückt sei.



Per Saldo handle es sich beim Strompreis um einen der derzeit am intensivsten verfolgten Kursverläufe überhaupt. Der parabolische Anstieg der letzten Monate spiegele sich auch im Verlauf des MACD wider. Darüber hinaus notiere der RSI seit über einem Jahr im überkauften Terrain. Ein absoluter RSI-Wert von 94 suche seinesgleichen. Unter Money Management-Aspekten gelte es deshalb, die oben genannte Kurslücke zu beachten. Die Parallele zum Aufwärtstrend seit November 2020 werde im nächsten Monat ebenfalls bei 381 EUR verlaufen. Für ein Entspannungssignal seitens dieses Schlüsselcharts sei somit ein Rebreak der beschriebenen Kreuzunterstützung notwendig. (19.08.2022/ac/a/m)





