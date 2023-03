Tradegate-Aktienkurs Ströer-Aktie:

Kurzprofil Ströer SE & Co. KGaA:



Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, NASDAQ OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führender deutscher Außenwerber und bietet werbungtreibenden Kunden individualisierte, voll integrierte Komplettlösungen entlang der gesamten Marketing- und Vertriebswertschöpfungskette an. Ströer setzt mit der "OOH plus" Strategie auf die Stärken des OOH-Geschäfts unterstützt durch die flankierenden Geschäftsfelder Digital & Dialog Media und DaaS & E-Commerce. Mit dieser Kombination ist das Unternehmen in der Lage kontinuierlich die Relevanz bei Kunden weiter auszubauen und besitzt dank starker Marktanteile und langfristiger Verträge auf dem deutschen Markt eine hervorragende Voraussetzung, um auch in den kommenden Jahren am Marktwachstum überproportional profitieren zu können. (09.03.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Ströer will weiter zulegen - trotz der getrübten Stimmung auf dem deutschen Werbemarkt - AktienanalyseDer Außenwerbespezialist Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, NASDAQ OTC-Symbol: SOTDF) hat zum Jahresende weiter an Schwung verloren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz habe stagniert. Das bereinigte Betriebsergebnis sei um vier Prozent gesunken. Die Ströer-Aktie habe dennoch zulegen können. Beide Kennziffern seien in etwa so ausgefallen wie erwartet. Für eine Überraschung habe zudem der Ausblick gesorgt: "Entgegen der aktuell weiter schwierigen Situation im Gesamtwerbemarkt sind wir gut in Jahr 2023 gestartet", so Ströer-Co-Chef Christian Schmalzl. "Wir erwarten für das erste Quartal ein organisches Umsatzwachstum im mittleren, einstelligen Prozentbereich." Er habe außerdem die gute Entwicklung im Geschäft mit digitaler Außenwerbung hervorgehoben - 2022 habe es alle anderen Segmente mit einem Wachstum von mehr als 30 Prozent outperformt.Auch Analysten hätten sich mit dem Erreichten zufrieden gezeigt. Das vierte Quartal und die Jahreszahlen des Außenwerbungsdienstleisters hätten den Schätzungen entsprochen, habe etwa Jörg Frey von Warburg Research geschrieben. Ströer habe damit deutlich besser als der deutsche Werbemarkt im Allgemeinen abgeschnitten. Auch der Ausblick habe Gefallen gefunden.Was die weitere Kursentwicklung der Ströer-Aktie betreffe, würden die Meinungen der Experten jedoch weit auseinandergehen. Während Warburg Research den fairen Wert des Papiers bei 72 (aktuell: 53,60) Euro sehe, komme JPMorgan nur auf 46 Euro. (Ausgabe 09/2023)Börsenplätze Ströer-Aktie: