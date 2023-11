ISIN Ströer-Aktie:

DE0007493991



WKN Ströer-Aktie:

749399



Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SAX



NASDAQ OTC-Symbol Ströer-Aktie:

SOTDF



Kurzprofil Ströer SE & Co. KGaA:



Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, NASDAQ OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führendes deutsches Medienhaus und bietet werbungtreibenden Kunden individualisierte, voll integrierte Komplettlösungen entlang der gesamten Marketing- und Vertriebswertschöpfungskette an. Ströer setzt mit der" OOH plus" Strategie auf die Stärken des OOH-Geschäfts unterstützt durch die flankierenden Geschäftsfelder Digital & Dialog Media und DaaS & E-Commerce. Mit dieser Kombination ist das Unternehmen in der Lage kontinuierlich die Relevanz bei Kunden weiter auszubauen und besitzt dank starker Marktanteile und langfristiger Verträge auf dem deutschen Markt eine hervorragende Voraussetzung, um auch in den kommenden Jahren am Marktwachstum überproportional profitieren zu können.



Klima- und Umweltschutz stellen seit vielen Jahren eine zentrale Säule unternehmerischen Handelns dar. Die Außenwerbung zählt - insbesondere DOOH - in Relation zu den erreichten Kontakten zu den CO₂ ärmsten Medien im Mediamix. Bei größtmöglicher Effizienz nutzt Ströer zudem Ökostrom bei allen DOOH-Medien in Deutschland. Sämtliche Kampagnen werbungtreibender Kunden werden klimaneutral ausgespielt. Ziel des Unternehmens ist es, 2025 komplett klimaneutral zu sein.



Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt rund 300.000 Medienträger im Bereich "Out of Home". Zum Portfolio zählen alle Medien, die außer Haus zum Einsatz kommen - von den klassischen Plakatmedien über das exklusive Werberecht an Bahnhöfen bis hin zu digitalen Out-of-Home Medien. Die Bereiche Digital & Dialog Media und DaaS & E-Commerce flankieren das Kerngeschäft.



Mit Dialogmarketing offeriert Ströer seinen Kunden gesamthafte Lösungen auf Performance-Basis . von orts- oder contentbasierter Reichweite und Interaktion über das gesamte Spektrum des Dialogmarketings bis hin zur Transaktion. Zudem publiziert das Medienhaus im Digital Publishing Premium-Inhalte über alle digitalen Kanäle und bietet mit Angeboten wie t-online.de und Special-Interest-Portalen eines der reichweitenstärksten Netzwerke Deutschlands.



Das Unternehmen beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter:innen an rund 100 Standorten. Im Geschäftsjahr 2022 hat Ströer einen Umsatz in Höhe von 1,77 Milliarden Euro erwirtschaftet. Die Ströer SE & Co. KGaA ist im MDAX der Deutschen Börse notiert. (16.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Ströer: Starke Quartalszahlen - AktienanalyseDer Außenwerbespezialist Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, NASDAQ OTC-Symbol: SOTDF) hat ein überraschend starkes Quartal abgeliefert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Konzernumsatz sei in den Monaten Juli bis September um elf Prozent auf 484 Mio. Euro gestiegen, das Ergebnis vor Sondereffekten, Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei um zehn Prozent auf 147 Mio. Euro geklettert. In einem ansonsten schwachen Werbemarkt habe sich die Außenwerbung unbeeindruckt gezeigt, habe der Konzern erklärt. Vor allem das Digital-Geschäft (Digital Out-of-Home) habe erneut deutlich zugelegt - der Umsatz des Bereichs sei um 28 Prozent "bei einem Wachstum von mehr als 100 Prozent im Bereich Programmatic" gewachsen.Auch für die weitere Entwicklung gebe sich Ströer zuversichtlich: "Das über unseren bisherigen Erwartungen liegende zweistellige organische Wachstum der Jahresendbuchungen lässt eine positive Entwicklung zum Beginn des neuen Jahres erwarten", habe Co-Chef Christian Schmalzl gesagt. Das Auftragsbuch für Außenwerbung im vierten Quartal sei bereits deutlich gefüllt. Nachrichten ganz nach dem Geschmack von Anlegern. Die Ströer-Aktie sei nach Bilanzvorlage um rund zehn Prozent in die Höhe gesprungen.Auch Analysten hätten begeistert reagiert. Mit starken Zahlen habe der Werbekonzern die Anlagestory untermauert, habe etwa Julien Roch von Barclays geschrieben - und habe nicht nur sein "Overweight"-Votum bestätigt, sondern habe auch das Kursziel für Ströer von 55 und 60 angehoben. Ausgehend vom aktuellen Niveau entspräche das einem Aufwärtspotenzial von knapp 17 Prozent. (Ausgabe 45/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Ströer-Aktie:51,80 EUR +0,58% (16.11.2023, 11:31)XETRA-Aktienkurs Ströer-Aktie:51,80 EUR +0,58% (16.11.2023, 11:18)