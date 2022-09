XETRA-Aktienkurs Ströer-Aktie:

37,56 EUR -0,79% (22.09.2022, 10:03)



ISIN Ströer-Aktie:

DE0007493991



WKN Ströer-Aktie:

749399



Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SAX



NASDAQ OTC-Symbol Ströer-Aktie:

SOTDF



Kurzprofil Ströer SE & Co. KGaA:



Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, NASDAQ OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führender deutscher Außenwerber und bietet werbungtreibenden Kunden individualisierte, voll integrierte Komplettlösungen entlang der gesamten Marketing- und Vertriebswertschöpfungskette an. Ströer setzt mit der "OOH plus" Strategie auf die Stärken des OOH-Geschäfts unterstützt durch die flankierenden Geschäftsfelder Digital & Dialog Media und DaaS & E-Commerce. Mit dieser Kombination ist das Unternehmen in der Lage kontinuierlich die Relevanz bei Kunden weiter auszubauen und besitzt dank starker Marktanteile und langfristiger Verträge auf dem deutschen Markt eine hervorragende Voraussetzung, um auch in den kommenden Jahren am Marktwachstum überproportional profitieren zu können. (22.09.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Ströer-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":In Deutschland gelten seit Anfang des Monats zahlreiche neue Vorschriften zum Energiesparen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zu der Aktie der Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, NASDAQ OTC-Symbol: SOTDF).Mittels der per 1. September in Kraft getretenen Verordnung solle es nach Angaben von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck möglich sein, mit "einer nationalen Kraftanstrengung" in der kommenden und in der folgenden Heizperiode "deutlich mehr Gas einzusparen". Die konkreten Vorgaben würden Privathaushalte, Unternehmen und die öffentliche Verwaltung betreffen. Eine der Maßnahmen: Leuchtreklamen müssten von 22 Uhr bis 16 Uhr des Folgetages ausgeschaltet werden. Eine Ausnahme gelte nur, wenn sie zum Zwecke der Verkehrssicherheit nötig seien, wie etwa an Bahnunterführungen oder Bushaltestellen. In diesen Fällen seien sie wie Straßenbeleuchtung zu behandeln, die weiterhin eingeschaltet bleiben dürften.Zwar halte es der Fachverband Außenwerbung für ausgeschlossen, dass die Abschaltung flächendeckend schnell umgesetzt werden könne. Die Umrüstung auf Zeitschaltuhren werde "allein aufgrund des logistischen Aufwands einige Zeit in Anspruch nehmen". Dennoch dürfte die Verordnung das auf Außenwerbung spezialisierte Unternehmen Ströer empfindlich treffen. In seinem Kerngeschäft (Classic "Out-of-Home"), das für mehr als 70 Prozent der Erlöse stehe, vermarkte und betreibe der Konzern rund 300.000 Medienangebote. Angesichts der neuen Vorschriften dürfte es zu Stornierungen - und vor allem zu weniger Neuaufträgen kommen. Die sich abschwächende Konjunktur belaste das Geschäft zusätzlich. Passend dazu hat die Ströer-Aktie dieser Tage ein neues Mehrjahrestief markiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 37/2022)Börsenplätze Ströer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ströer-Aktie:37,72 EUR +0,43% (22.09.2022, 09:46)