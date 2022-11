Tradegate-Aktienkurs Ströer-Aktie:

49,42 EUR (14.11.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Ströer-Aktie:

49,34 EUR +3,66% (14.11.2022, 17:35)



ISIN Ströer-Aktie:

DE0007493991



WKN Ströer-Aktie:

749399



Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SAX



NASDAQ OTC-Symbol Ströer-Aktie:

SOTDF



Kurzprofil Ströer SE & Co. KGaA:



Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, NASDAQ OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führender deutscher Außenwerber und bietet werbungtreibenden Kunden individualisierte, voll integrierte Komplettlösungen entlang der gesamten Marketing- und Vertriebswertschöpfungskette an. Ströer setzt mit der "OOH plus" Strategie auf die Stärken des OOH-Geschäfts unterstützt durch die flankierenden Geschäftsfelder Digital & Dialog Media und DaaS & E-Commerce. Mit dieser Kombination ist das Unternehmen in der Lage kontinuierlich die Relevanz bei Kunden weiter auszubauen und besitzt dank starker Marktanteile und langfristiger Verträge auf dem deutschen Markt eine hervorragende Voraussetzung, um auch in den kommenden Jahren am Marktwachstum überproportional profitieren zu können. (15.11.2022/ac/a/nw)





Köln (www.aktiencheck.de) - Shortseller Citadel Advisors LLC geht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Ströer ein:Die Shortseller des Hedgefonds Citadel Advisors LLC starten Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien des Außenwerbespezialisten Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF).Die Finanzprofis des von Kenneth C. Griffin gegründeten Hedgefonds Citadel Advisors LLC mit Sitz in Chicago, Illinois, USA haben am 11.11.2022 eine Short-Position in den Ströer-Aktien in Höhe von 0,56% aufgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds noch folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Ströer-Aktien:0,56% Citadel Advisors LLC (11.11.2022)Insgesamt bestehen damit aktuell noch Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 1,16% der Ströer-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Ströer-Aktie: