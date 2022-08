Kursziel

Kursziel Ströer-Aktie (EUR) Rating Firma Aktienanalyst Datum: 70,00 Buy Hauck & Aufhäuser Frederik Jarchow 04.08.2022 66,00 Buy UBS Richard Eary 19.07.2022 43,70 Sell Goldman Sachs Lisa Yang 04.07.2022 55,00 Neutral J.P. Morgan Marcus Diebel 26.05.2022 84,00 Buy Warburg Research Jörg Frey 19.05.2022

41,42 EUR -1,52% (09.08.2022)



41,42 EUR -1,38% (09.08.2022)



ISIN Ströer-Aktie:

DE0007493991



WKN Ströer-Aktie:

749399



Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SAX



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SOTDF



Kurzprofil Ströer SE & Co. KGaA:



Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führender deutscher Außenwerber und bietet werbungtreibenden Kunden individualisierte, voll integrierte Komplettlösungen entlang der gesamten Marketing- und Vertriebswertschöpfungskette an. Ströer setzt mit der "OOH plus" Strategie auf die Stärken des OOH-Geschäfts unterstützt durch die flankierenden Geschäftsfelder Digital & Dialog Media und DaaS & E-Commerce. Mit dieser Kombination ist das Unternehmen in der Lage kontinuierlich die Relevanz bei Kunden weiter auszubauen und besitzt dank starker Marktanteile und langfristiger Verträge auf dem deutschen Markt eine hervorragende Voraussetzung, um auch in den kommenden Jahren am Marktwachstum überproportional profitieren zu können. (10.08.2022/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Werbeflächenvermieters Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) vor der Quartalszahlen zu? 84,00 oder 43,70 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Ströer-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Ströer SE & Co. KGaA wird am 11. August 2022 die Zahlen für das zweite Quartal 2022 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Ströer-Aktie anbetrifft, hat Jörg Frey, Analyst von Warburg Research, in einer Analyse vom 19.05.2022 das "buy"-Rating für den Titel bestätigt. Das Kursziel wurde von 90,00 auf 84,00 Euro reduziert. Frey habe das niedrigere Kursziel mit steigenden Kapitalmarktzinsen und etwas niedrigeren Schätzungen für den Werbevermarkter begründet. Die konjunkturelle Eintrübung dürfte sich auf die Werbeausgaben negativ auswirken.Die niedrigste Kursprognose für die Ströer-Aktie kommt von Goldman Sachs. Analystin Lisa Yang hat den Titel am 04.07.2022 weiterhin mit dem Votum "sell" bewertet. Das Kursziel wurde 62,00 auf 43,70 Euro gesenkt. In einer Studie zu europäischen Internet- und Medienwerten habe Yang ihre Ergebnisschätzungen für 2023 im Schnitt um weitere 7% gekappt. Sie habe den Schritt mit höheren Rezessionsrisiken begründet und liege nun um 8,7% unter dem Marktkonsens. Bei von Werbung abhängigen Unternehmen habe die Analystin ihre Prognosen besonders deutlich gesenkt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Ströer-Aktie?