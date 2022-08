Kursziel

Ströer-Aktie

(EUR) Rating

Ströer-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 55,00 Neutral J.P. Morgan Marcus Diebel 14.08.2022 80,00 Buy Deutsche Bank Nizla Naizer 12.08.2022 74,00 Buy Warburg Research Jörg Frey 12.08.2022 70,00 Buy Hauck & Aufhäuser Simon Keller 12.08.2022 53,00 Equal Weight Barclays Julien Roch 11.08.2022 40,50 Sell Goldman Sachs Lisa Yang 11.08.2022 66,00 Buy UBS Richard Eary 11.08.2022



Börsenplätze Ströer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ströer-Aktie:

44,52 EUR -0,31% (22.08.2022, 08:00)



Xetra-Aktienkurs Ströer-Aktie:

44,66 EUR -0,71% (19.08.2022)



ISIN Ströer-Aktie:

DE0007493991



WKN Ströer-Aktie:

749399



Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SAX



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SOTDF



Kurzprofil Ströer SE & Co. KGaA:



Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führender deutscher Außenwerber und bietet werbungtreibenden Kunden individualisierte, voll integrierte Komplettlösungen entlang der gesamten Marketing- und Vertriebswertschöpfungskette an. Ströer setzt mit der "OOH plus" Strategie auf die Stärken des OOH-Geschäfts unterstützt durch die flankierenden Geschäftsfelder Digital & Dialog Media und DaaS & E-Commerce. Mit dieser Kombination ist das Unternehmen in der Lage kontinuierlich die Relevanz bei Kunden weiter auszubauen und besitzt dank starker Marktanteile und langfristiger Verträge auf dem deutschen Markt eine hervorragende Voraussetzung, um auch in den kommenden Jahren am Marktwachstum überproportional profitieren zu können. (22.08.2022/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Werbeflächenvermieters Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) nach der Quartalszahlen zu? 80,00 oder 40,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Ströer-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Ströer SE & Co. KGaA hat am 11. August 2022 die Zahlen für das zweite Quartal 2022 präsentiert.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 11. August zu entnehmen ist, wolle der Außenwerber trotz der getrübten Stimmung auf dem deutschen Werbemarkt auch im dritten Quartal beim Umsatz weiter zulegen. Ein starker Auftragseingang in den Sommermonaten lasse ein mittleres einstelliges Wachstum erwarten. Dabei profitiere Ströer von seinem wachsenden Angebot an digitaler Außenwerbung, so Co-Chef Christian Schmalzl. Das Ziel für die Monate Juli bis September signalisiere allerdings eine weitere Verlangsamung des Wachstums und liege unter dem, was sich der Vorstand für das Gesamtjahr vorgenommen habe: 2022 solle der Erlös um 10 bis 14 Prozent steigen. Davon abgesehen solle das Geschäft mit Außenwerbung um 16 bis 20 Prozent zulegen.Bereits im zweiten Quartal habe die Entwicklung der Geschäfte abgeschwächt. So sei der Umsatz um rund 13,6 Prozent auf 425 Millionen Euro geklettert. Davon seien mit 125,7 Millionen Euro etwa 18 Prozent mehr übrig geblieben als vor einem Jahr. Das sei zwar mehr gewesen, als Analysten auf dem Schirm gehabt hätten. Noch in den ersten drei Monaten des Jahres habe Ströer bei beiden Kennziffern aber ein deutlich stärkeres Wachstum ausgewiesen. Das bereinigte Konzernergebnis sei vor allem wegen der hoch lukrativen digitalen Außenwerbung um fast die Hälfte auf 39 Millionen Euro geklettert.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Ströer-Aktie anbetrifft, hat Nizla Naizer, Analystin von Deutsche Bank Research, in einer Analyse vom 12.08.2022 das "buy"-Rating für den Titel bestätigt. Das Kursziel wurde auf 80,00 Euro belassen. Der Außenwerber habe ein unerwartet starkes operatives Ergebnis (EBITDA) vorgelegt, so die Analystin.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Ströer-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Ströer-Aktie auf einen Blick: