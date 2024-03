Kursziel

Ströer-Aktie

(EUR) Rating

Ströer-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 61,60 Neutral Goldman Sachs Lisa Yang 12.03.2024 69,00 Buy Hauck Aufhäuser Simon Keller 06.03.2024 64,00 Buy Deutsche Bank Nizla Naizer 05.03.2024 76,00 Overweight J.P. Morgan Marcus Diebel 05.03.2024 60,00 Equal weight Barclays Julien Roch 05.03.2024 61,00 Buy UBS Adam Berlin 05.03.2024 77,00 Buy Warburg Research Jörg Frey 05.03.2024

Börsenplätze Ströer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ströer-Aktie:

54,10 EUR +0,28% (14.03.2024)



XETRA-Aktienkurs Ströer-Aktie:

54,30 EUR +0,74% (14.03.2024)



ISIN Ströer-Aktie:

DE0007493991



WKN Ströer-Aktie:

749399



Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SAX



NASDAQ OTC-Symbol Ströer-Aktie:

SOTDF



Kurzprofil Ströer SE & Co. KGaA:



Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, NASDAQ OTC-Symbol: SOTDF) ist eines der führenden deutschen Medienhäuser mit Standorten im gesamten Bundesgebiet und im MDAX der Deutschen Börse notiert.



Ströer ist breit aufgestellt und betreibt ein in der deutschen Medienlandschaft einzigartiges Geschäftsmodell: Ströer kombiniert die Geschäftssegmente Außenwerbung/Out-of-Home (OOH), digitale Medien und Dialogmarketing sowie Angebote aus den Bereichen E-Commerce und Data as a Service (DaaS) miteinander. Diese Strategie nennt das Unternehmen OOH-plus.



Mit der Kombination von OOH, Digital & Dialog Media sowie DaaS & E-Commerce baut Ströer kontinuierlich die Relevanz bei unseren Kunden weiter aus. Im Geschäftsjahr 2023 hat das Unternehem so einen Umsatz in Höhe von 1,91 Milliarden Euro erwirtschaften können.



Starke Marktanteile und langfristige Verträge auf dem deutschen Markt bieten eine gute Basis, um auch in den kommenden Jahren am Werbemarkt überproportional profitieren zu können. (15.03.2024/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Werbeflächenvermieters Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 77,00 oder 60,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Ströer-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Ströer SE & Co. KGaA hat am 05.03.2024 die Zahlen für das vierte Quartal 2023 präsentiert.Wie der Meldung der Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 5. März zu entnehmen ist, wolle der Außenwerbespezialist die Dynamik aus einem starken Weihnachtsgeschäft mit ins neue Jahr nehmen. 2024 dürfte das organische Umsatzwachstum im Konzern deutlich über dem Vorjahreswert von 7,5 Prozent liegen, so Co-Konzernchef Christian Schmalzl. Bereinigt um Wechselkurseffekte und Übernahmen dürfte der Erlös des Kerngeschäfts rund um Außenwerbung im ersten Quartal um bis zu 15 Prozent anziehen. In dem Segment verorte Ströer auch seine digitale Außenwerbung: Nach Konzernangaben habe der Teilbereich zum Ende 2023 um ein Drittel zugelegt.Im vergangenen Jahr habe Ströer seinen Umsatz auf Basis vorläufiger Zahlen um knapp acht Prozent auf gut 1,9 Milliarden Euro gesteigert. Damit habe sich der MDax-Konzern nach eigener Aussage deutlich besser als der Gesamtwerbemarkt entwickelt, der mit stagnierendem Erlös zu kämpfen gehabt habe. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe um fünf Prozent auf 569 Millionen Euro zugelegt. Analysten hätten bei beiden Kennziffern in etwa so viel erwartet.Der freie Mittelzufluss sei mit 81 Millionen Euro rund 60 Prozent größer ausgefallen als noch vor einem Jahr. Den vollständigen Geschäftsbericht wolle der Vorstand am 25. März präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Ströer-Aktie anbetrifft, hat Jörg Frey, Analyst von Warburg Research, in einer Analyse vom 05.03.2024 das "buy"-Rating für den Titel bestätigt. Das Kursziel wurde auf 77,00 Euro belassen. Der Außenwerbungsdienstleister habe im vierten Quartal ein starkes Umsatzwachstum erzielt, so der Analyst. Dagegen seien die Margen rückläufig gewesen. Insgesamt gewinne das Unternehmen in Deutschland aber weiterhin Marktanteile.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Ströer-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Ströer-Aktie auf einen Blick: