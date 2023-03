Kursziel

Ströer-Aktie

(EUR) Rating

Ströer-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 57,00 Equal Weight Barclays Julien Roch 07.03.2023 58,00 Hold Deutsche Bank Nizla Naizer 06.03.2023 71,00 Buy Hauck Aufhäuser Simon Keller 06.03.2023 61,00 Buy UBS Richard Eary 03.03.2023 48,20 Sell Goldman Sachs Lisa Yang 03.03.2023 72,00 Buy Warburg Research Jörg Frey 03.03.2023 46,00 Neutral J.P. Morgan Marcus Diebel 03.03.2023 42,00 Underperform Exane BNP Paribas William Packer 18.01.2023



Börsenplätze Ströer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ströer-Aktie:

47,30 EUR -2,99% (28.03.2023)



XETRA-Aktienkurs Ströer-Aktie:

47,74 EUR -1,97% (28.03.2023)



ISIN Ströer-Aktie:

DE0007493991



WKN Ströer-Aktie:

749399



Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SAX



NASDAQ OTC-Symbol Ströer-Aktie:

SOTDF



Kurzprofil Ströer SE & Co. KGaA:



Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, NASDAQ OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führender deutscher Außenwerber und bietet werbungtreibenden Kunden individualisierte, voll integrierte Komplettlösungen entlang der gesamten Marketing- und Vertriebswertschöpfungskette an. Ströer setzt mit der "OOH plus" Strategie auf die Stärken des OOH-Geschäfts unterstützt durch die flankierenden Geschäftsfelder Digital & Dialog Media und DaaS & E-Commerce. Mit dieser Kombination ist das Unternehmen in der Lage kontinuierlich die Relevanz bei Kunden weiter auszubauen und besitzt dank starker Marktanteile und langfristiger Verträge auf dem deutschen Markt eine hervorragende Voraussetzung, um auch in den kommenden Jahren am Marktwachstum überproportional profitieren zu können. (29.03.2023/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Werbeflächenvermieters Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) vor der Quartalszahlen zu? 72,00 oder 42,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Ströer-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Ströer SE & Co. KGaA wird am 30.03.2023 die endgültigen Zahlen für das vierte Quartal 2022 präsentieren.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 3. März zu entnehmen ist, wolle der Kölner Außenwerber trotz der getrübten Stimmung auf dem deutschen Werbemarkt weiter wachsen. "Wir erwarten für das erste Quartal ein Wachstum im mittleren, einstelligen Prozentbereich", so Co-Chef Christian Schmalzl. Zwar liege die Wachstumsrate deutlich hinter der des Vorjahreszeitraumes, als Ströer den Erlös um fast ein Viertel gesteigert habe. Seitdem habe sich der Markt aber infolge von anhaltend hoher Inflation und zunehmender Konsumzurückhaltung stark verändert. Eine Prognose für das Gesamtjahr 2023 habe der Vorstand nicht abgegeben.Auf Basis vorläufiger Zahlen habe Ströer seinen Umsatz 2022 um fast 9% auf 1,77 Mrd. Euro gesteigert. Vor allem das Geschäft mit digitaler Außenwerbung - also etwa Werbung auf Bildschirmen im Wartebereich an der U-Bahn oder in Bahnhofshallen - habe die Entwicklung vorangetrieben. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei um 5% auf 541 Mio. Euro gestiegen. Beide Kennziffern seien in etwa ausgefallen, wie von Analysten im Schnitt erwartet. Als bereinigtes Konzernergebnis habe Ströer ein Plus um 1% auf 172 Mio. Euro vermeldet.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Ströer-Aktie anbetrifft, hat Jörg Frey, Analyst von Warburg Research, in einer Analyse vom 03.03.2023 das "buy"-Rating für den Titel bestätigt. Das Kursziel wurde bei 72,00 Euro belassen. Das vierte Quartal und die Jahreszahlen des Außenwerbungsdienstleisters hätten den Schätzungen entsprochen, so der Analyst. Ströer habe damit deutlich besser als der deutsche Werbemarkt im Allgemeinen abgeschnitten. Das sei eine Bestätigung für seine positive Einschätzung zur Aktie.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Ströer-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Ströer-Aktie auf einen Blick: