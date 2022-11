Kursziel

Ströer-Aktie

(EUR) Rating

Ströer-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 41,70 Sell Goldman Sachs Lisa Yang 15.11.2022 60,00 Buy UBS Richard Eary 11.11.2022 72,00 Buy Warburg Research Jörg Frey 11.11.2022 62,00 Buy Hauck & Aufhäuser Simon Keller 11.11.2022 47,50 Equal Weight Barclays Julien Roch 10.11.2022 41,00 Neutral J.P. Morgan Marcus Diebel 10.11.2022



Börsenplätze Ströer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ströer-Aktie:

44,50 EUR -2,24% (21.11.2022)



Xetra-Aktienkurs Ströer-Aktie:

44,24 EUR -2,34% (21.11.2022)



ISIN Ströer-Aktie:

DE0007493991



WKN Ströer-Aktie:

749399



Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SAX



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SOTDF



Kurzprofil Ströer SE & Co. KGaA:



Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führender deutscher Außenwerber und bietet werbungtreibenden Kunden individualisierte, voll integrierte Komplettlösungen entlang der gesamten Marketing- und Vertriebswertschöpfungskette an. Ströer setzt mit der "OOH plus" Strategie auf die Stärken des OOH-Geschäfts unterstützt durch die flankierenden Geschäftsfelder Digital & Dialog Media und DaaS & E-Commerce. Mit dieser Kombination ist das Unternehmen in der Lage kontinuierlich die Relevanz bei Kunden weiter auszubauen und besitzt dank starker Marktanteile und langfristiger Verträge auf dem deutschen Markt eine hervorragende Voraussetzung, um auch in den kommenden Jahren am Marktwachstum überproportional profitieren zu können. (22.11.2022/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Werbeflächenvermieters Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) nach der Quartalszahlen zu? 72,00 oder 41,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Ströer-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Ströer SE & Co. KGaA hat am 10. November 2022 die Zahlen für das dritte Quartal 2022 präsentiert. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 10. November zu entnehmen ist, bremse die getrübte Stimmung auf dem deutschen Werbemarkt weiter die Umsatzentwicklung des Außenwerbers Ströer aus. Zwar sei der Erlös des dritten Quartals um 5,3 Prozent auf 436,3 Millionen Euro gestiegen. Das sei auch etwas mehr gewesen, als Analysten auf dem Zettel gehabt hätten. Allerdings nehme das Wachstum seit Monaten weiter ab und liege unter dem Wachstum des Vorjahresquartals.Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei zurückgegangen. Der operative Gewinn von 133,6 Millionen Euro falle fast vier Prozent geringer aus als noch im Vergleichszeitraum. Branchenkenner hätten mit mehr gerechnet. Unter dem Strich sei der Gewinn ebenfalls etwas zurückgegangen.Co-Chef Christian Schmalzl rechne unterdessen mit einem stabilen Schlussquartal. Das Orderbuch für die Monate Oktober bis Dezember, das in der Werbebranche mit Abstand das wichtigste sei, liege auf dem Vorjahresniveau. Damit dürfte Ströer seine eigenen Jahresziele erfüllen können: Nach neun Monaten habe Ströer seinen Umsatz um 13,6 Prozent gesteigert und liege damit im Rahmen seiner Jahresprognose eines Wachstums von 10 bis 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) solle sich analog zum Erlös entwickeln - nach drei Quartalen weise Ströer hier ein Plus von 11 Prozent aus.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Ströer-Aktie anbetrifft, hat Jörg Frey, Analyst von Warburg Research, in einer Analyse vom 11.11.2022 das "buy"-Rating für den Titel bestätigt. Das Kursziel wurde von 74,00 auf 72,00 Euro gesenkt. Das Außenwerbegeschäft des Unternehmens sei angesichts des rückläufigen deutschen Werbemarktes sehr stark gewachsen, so der Analyst. Er habe auf die im Vergleich deutlicher gesunkenen TV-Werbeeinnahmen bei RTL und ProSiebenSat.1 verwiesen. Das niedrigere Kursziel für die Ströer-Aktie habe Frey mit dem schwachen Marktumfeld begründet.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Ströer-Aktie?