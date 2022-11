Kursziel

Ströer-Aktie

(EUR) Rating

Ströer-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 62,00 Buy UBS Richard Eary 01.11.2022 62,00 Buy Hauck & Aufhäuser Simon Keller 28.10.2022 41,00 Neutral J.P. Morgan Marcus Diebel 26.10.2022 39,00 Neutral Citigroup Catherine O'Neill 27.09.2022 62,00 Hold Deutsche Bank Nizla Naizer 15.09.2022 53,00 Equal Weight Barclays Nick Dempsey 15.09.2022

Börsenplätze Ströer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ströer-Aktie:

42,56 EUR -1,12% (09.11.2022, 09:44)



Xetra-Aktienkurs Ströer-Aktie:

42,36 EUR -1,49% (09.11.2022, 11:13)



ISIN Ströer-Aktie:

DE0007493991



WKN Ströer-Aktie:

749399



Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SAX



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SOTDF



Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führender deutscher Außenwerber und bietet werbungtreibenden Kunden individualisierte, voll integrierte Komplettlösungen entlang der gesamten Marketing- und Vertriebswertschöpfungskette an. Ströer setzt mit der "OOH plus" Strategie auf die Stärken des OOH-Geschäfts unterstützt durch die flankierenden Geschäftsfelder Digital & Dialog Media und DaaS & E-Commerce. Mit dieser Kombination ist das Unternehmen in der Lage kontinuierlich die Relevanz bei Kunden weiter auszubauen und besitzt dank starker Marktanteile und langfristiger Verträge auf dem deutschen Markt eine hervorragende Voraussetzung, um auch in den kommenden Jahren am Marktwachstum überproportional profitieren zu können. (09.11.2022/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Werbeflächenvermieters Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) vor der Quartalszahlen zu? 62,00 oder 39,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Ströer-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Ströer SE & Co. KGaA wird am 10. November 2022 die Zahlen für das dritte Quartal 2022 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Ströer-Aktie anbetrifft, hat Richard Eary, Analyst der UBS, in einer Analyse vom 01.11.2022 das "buy"-Rating für den Titel bestätigt. Das Kursziel wurde von 66,00 auf 62,00 Euro gesenkt, Eary habe seine Schätzungen in einem Ausblick auf den Quartalsbericht des Werbekonzerns gesenkt. Er halte die Papiere aber trotz konjunktureller Unsicherheiten für attraktiv bewertet.Die niedrigste Kursprognose für die Ströer-Aktie kommt von der Citigroup. Analystin Catherine O'Neill hat den Titel am 27.09.2022 weiterhin mit dem Votum "neutral" bewertet. Das Kursziel wurde von 50,00 auf 39,00 EUR reduziert.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Ströer-Aktie?