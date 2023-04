Die Analysten der DekaBank haben eine Aufwärtsrevision der Prognose getätigt.



Die hohen Inflationsraten würden dafür sorgen, dass die großen Notenbanken ihre geldpolitischen Zügel spürbar straffen würden. Die US-Notenbank FED und die EZB würden jedoch in absehbarer Zeit ihre Leitzinserhöhungen beenden, und das Zinsniveau werde voraussichtlich auf moderat höherem Niveau verharren. Insgesamt seien im Prognosezeitraum seitens der Geldpolitik keine stärkeren Auswirkungen auf den Goldpreis zu erwarten, weder in die eine noch in die andere Richtung. Die Belastungen vonseiten der geldpolitischen Straffung würden auslaufen, aber zugleich erscheine eine Preisstütze in Form von starken Zinsrückgängen bislang eher unwahrscheinlich. Die risikolosen Zinsen, also die Opportunitätskosten der zinslosen Goldhaltung, würden im Prognosezeitraum auf vergleichsweise moderaten Niveaus bleiben. Preisstützend wirke, dass die geopolitische Risikoprämie, die der Krieg Russlands gegen die Ukraine nach sich ziehe, noch längere Zeit erhalten bleibe.



Aus alledem lasse sich kein stark ausgeprägter und eindeutiger Trend für den Goldpreis ableiten. Im Zuge der geopolitischen Anpassungen und der Rückkehr zum neuen, höheren Zinsniveau dürfte sich der Goldpreis in einem neuen Gleichgewicht einpendeln. (Ausgabe April 2023) (05.04.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wegen des erhöhten Bankenstresses und der Sorgen vor einer drohenden Bankenkrise suchten Anleger zuletzt verstärkt Sicherheit in Gold , so die Analysten der DekaBank.Der Goldpreis sei in der ersten Märzhälfte kräftig angestiegen und habe sich danach auf dem erhöhten Niveau gehalten. Die Analysten würden zwar nicht damit rechnen, dass aus den punktuellen Problemen im Bankensektor eine breit angelegte Bankenkrise erwachsen werde, doch die erhöhte Unsicherheit und die verstärkte Risikowahrnehmung an den Finanzmärkten dürften in den kommenden Monaten einem Goldpreisrückgang entgegenstehen. Andererseits bedürfte es für eine weitere Verteuerung von Gold einer zusätzlichen Eskalation beim Bankenstress, was die Analysten nicht erwarten würden. So dürfte der Goldpreis vorerst seitwärts tendieren und erst, wenn sicher erscheine, dass die Bankenkrise ausbleibe, dürfte er wieder etwas fallen. Der mittel- bis langfristige Goldpreisausblick bleibe vom aktuellen Bankenstress unberührt.