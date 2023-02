Die zyklische Volatilität dürfte sich in einer erhöhten Volatilität bei Anlagen niederschlagen, die stark durch die makroökonomische Lage beeinflusst würden, wozu beispielsweise Zinsen und Devisen zählen würden. Dies könne Herausforderungen mit sich bringen, aber auch Chancen, die es zu berücksichtigen gelte:



- Nutzung von Volatilität und Streuung: Die Experten würden davon ausgehen, dass die zunehmende Volatilität und die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen Ländern zu einer stärkeren Differenzierung der Preise von Vermögenswerten beitragen würden. Dies schaffe ein aus Sicht der Experten potenziell attraktives Umfeld für aktive Manager und insbesondere für globale Makrostrategien. Außerdem unterstreiche es die Notwendigkeit, in den Portfolios verstärkt auf Liquidität zu achten.



- Verringerung der Abhängigkeit vom Zyklus: Die Analysen des Teams zur Dimensionierung und Beurteilung thematischer Allokationen würden zeigen: In dieser Hinsicht bestehe Potenzial, den Einfluss des Konjunkturzyklus auf die Portfolioerträge zu vermindern. Wenn thematische Investments Erträge erwirtschaften würden, indem sie sich strukturelle Veränderungen zunutze machen würden, dann könnte ihre Aufnahme in ein Portfolio die Bedeutung der schwierigen Aufgabe, immer den richtigen Zeitpunkt im Zyklus zu erwischen, reduzieren. Da ein typisches Portfolio stark von zyklischen Schwankungen beeinflusst werde, könnten thematische Allokationen außerdem die Diversifizierung verbessern.



- Aktive Steuerung des Beta-Profils eines Portfolios: Zur Bewältigung der zyklischen Ungewissheit sei der Zeitpunkt möglicherweise günstig, eine aktivere Vermögensallokation in Betracht zu ziehen, die darauf abziele, das Engagement in verschiedenen Anlageklassen im Laufe der Zeit anzupassen. Ein solcher Prozess könne von der starken zyklischen Divergenz zwischen verschiedenen Regionen und der erhöhten Volatilität in verschiedenen Anlageklassen profitieren.



3. Ein Blick über die Volatilität hinaus: Wie sollten sich Portfolios längerfristig entwickeln?



Die Experten seien der Meinung, dass man sich mitten in einer grundlegenden Veränderung des Umfelds befinde. Die aktuellen wirtschaftlichen Umwälzungen hätten wahrscheinlich eher strukturellen als zyklischen Charakter. Vor diesem Hintergrund würden sie 2023 für ein Jahr halten, in dem Anleger sicherstellen sollten, dass sie auf diesen Wandel vorbereitet seien.



- Höhere Kapitalmarktannahmen: Im Zuge der Marktrückgänge des Jahres 2022 seien die mittel- bis langfristigen Kapitalmarktannahmen dank der niedrigeren Bewertungen attraktiver geworden. Dies könnte ein guter Einstiegspunkt für langfristig orientierte Anleger sein, aber auch ein geeigneter Zeitpunkt, um die eigene strategische Vermögensallokation im Hinblick auf die dadurch entstehenden Chancen auf den Prüfstand zu stellen. Dabei sei auch darauf hinzuweisen, dass die Kapitalmarktannahmen klimabedingte Risiken (physische Risiken und Übergangsrisiken) einbeziehen würden, die voraussichtlich zu einer höheren Inflation beitragen dürften.



- Ursachenorientierte Inflationsstrategien: Die Experten würden davon ausgehen, dass die Inflation über dem Niveau der letzten Jahre bleiben werde. Möglicherweise sogar für die nächsten zehn Jahre. Um ein Portfolio besser gegenüber der Inflation abzusichern, sollten Anleger ihrer Meinung nach die Ursachen für den Inflationsdruck analysieren und diese Erkenntnisse als Grundlage für Gegenmaßnahmen nutzen. So habe Unterinvestition in die Produktion verschiedener Rohstoffe das Angebot verknappt und die Preise in die Höhe getrieben, sodass die Experten Rohstoffe aus struktureller Sicht heute positiver einschätzen würden.



- Innovationen und Chancen bei strukturellen Trends: Man beobachte eine Vielzahl struktureller Trends, die Innovationen und grundlegende Umwälzungen in der Weltwirtschaft vorantreiben und dabei nach Meinung der Experten Anlagechancen eröffnen würden. So erhalte finanzielle Inklusion - das Bemühen, dass jeder Mensch Zugang zu nützlichen und bezahlbaren Finanzprodukten und -dienstleistungen habe - weltweit starke politische Unterstützung. Außerdem würden die Digitalisierung des Finanzdienstleistungswesens und die Tatsache, dass Verbraucher im Zuge der Pandemie offener für neue Technologien geworden seien, weitere positive Impulse setzen.



Diese Trends könnten Anlagechancen in Bereichen wie Verbraucherkredite, Mikrofinanzierung, Versicherungen, Zugang zu den Kapitalmärkten und Sparen/Anlegen eröffnen. Die Experten würden zudem die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen und fortschrittlicher Fahrzeugtechnologie sowie die Zukunft der Ernährung (Ernährungssicherheit, landwirtschaftliche Innovationen usw.) für interessant halten.



- Faktor-Perspektiven: In einem volatileren Umfeld könnten sich die Risikoniveaus von Allokationen in Growth- und Value-Titel als weniger stabil erweisen. Dies könne die Bedeutung gezielt defensiver Allokationen für ein ausgeglichenes Risikoprofil über den gesamten Zyklus hinweg erhöhen.



Darüber hinaus erwarte das Fundamental Factor Team eine höhere Volatilität bzw. eine geringere Nachhaltigkeit bei den Margen und eine stärkere Fokussierung auf Bilanzen. Aber auch mehr Stock-Picking-Möglichkeiten über das gesamt Marktkapitalspektrum hinweg und größere Chancen in Zusammenhang mit einer Rückkehr zu Mittelwerten. Die Experten würden davon ausgehen, dass dies in die Karten von fundamentalem Bottom-up-Research spielen und eine aktive Asset-Allokation unterstützen sollte. (15.02.2023/ac/a/m)





