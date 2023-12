Die Hoffnung auf Zinssenkungen und niedrigere langfristige Anleiherenditen würden zu dieser möglichen Rotation beitragen und würden durch das Ende der Gewinn-Rezession an der Wall Street im dritten Quartal 2023 zusätzlich gestützt. Es sei wichtig zu betonen, dass eine solche Rotation nicht gleichbedeutend mit einer Abkehr von Tech sei, sondern vielmehr als strategische Neuausrichtung und Umverteilung innerhalb des Portfolios betrachtet werde.



Beträchtliche Fortschritte seien im Kampf gegen die Inflation erzielt worden, wobei die konjunkturelle Abschwächung als Katalysator fungiere, um die Inflationsrate wieder auf das von der Federal Reserve angestrebte Ziel von 2 Prozent zu bringen. Der Zyklus der Zinserhöhungen sei abgeschlossen und die Märkte würden aggressiv auf Zinssenkungen im nächsten Jahr setzen. Gemäß dem FedWatch Tool der Chicago Mercantile Exchange (CME) könnten die Zinsen bis Ende 2024 in einer Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent liegen, wobei eine erste Senkung im März prognostiziert werde.



Rezession: Ein Abschwung sei nicht vollständig auszuschließen, etwa durch einen plötzlichen Konjunktureinbruch oder eine anhaltende Phase hoher Zinsen ("higher for longer").



Inflation: Eine hartnäckige Preisdynamik könnte sowohl die Wirtschaft belasten als auch die Aussichten auf Zinssenkungen dämpfen.



Geopolitik: Eine Eskalation im Ukraine-Krieg oder im Nahost-Krieg hätte das Potenzial, die Rohstoffpreise in die Höhe zu treiben. Allerdings seien die Ölpreise in den letzten drei Monaten um 20 Prozent gefallen, da Nachfragesorgen die Entwicklung überschatten würden.



Schwarzer Schwan: Das größte Risiko liege in äußerst unwahrscheinlichen Ereignissen. Dennoch könne die Ungewissheit für Anleger auch positive Aspekte haben, insbesondere wenn Risiken abnehmen würden oder weniger wahrscheinlich würden.



Im Börsenjahr 2024 stehe nicht die Frage nach dem Entweder-oder im Vordergrund, sondern die Notwendigkeit einer ausgewogenen Diversifikation. Niedrigere Bewertungen und eine steigende Marktbreite würden darauf hindeuten, dass eine Übergewichtung von Value im Vergleich zu Technologieaktien erwogen werden könnte. Nach der äußerst starken Rally im Jahr 2023 werde sich das technische Umfeld voraussichtlich ebenfalls verändern. Es könnte eine Phase bevorstehen, in der es schwieriger werde, die Kurse in diesem Tempo weiter steigen zu lassen. (21.12.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Aktienanleger können auf ein äußerst profitables Jahr zurückblicken, in dem sich die Wall Street nahezu vollständig von den Verlusten von 2023 erholt hat, so die Experten von eToro.Die folgende Analyse helfe, Szenarien für das nächste Jahr zu skizzieren und Ideen für mögliche Portfolio-Anpassungen zu generieren.Rückblickend könnte der Eindruck entstehen, dass die Tech-Welt sich von der Realwirtschaft abgekoppelt habe. Eine Handvoll mächtiger Tech-Giganten, die "Magnificent 7", habe monatelang die Wall Street dominiert und habe sie nach oben gezogen.Es sei ungewöhnlich, dass Technologiewerte in einem Umfeld hoher Zinsen derart beeindruckend abschneiden würden. Dennoch würden die erzielten Gewinne die eindrucksvolle Aktienrally rechtfertigen und verdeutlichen, dass künstliche Intelligenz (KI) nicht mehr nur ein Hype sei, sondern fester Bestandteil im Alltag werde.