Rückfragen und Informationen unter folgender Mail: investoren@strategie-kapital.de



Die Strategie Kapital AG als Beteiligungsgesellschaft fokussiert sich auf ausgewählte und wachstumsstarke Gesellschaften, mit nachhaltigem Geschäftsmodell.



Strategie Kapital AG,

Stadtring 4,

03042 Cottbus

WKN: A2BPHP | ISIN: DE000A2BPHP3 (13.03.2023/ac/a/nw)







Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



News, übermittelt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG veröffentlicht diese News im Auftrag des gegenständlichen Unternehmens. Für den Inhalt ist das Unternehmen selbst verantwortlich.





Cottbus (www.aktiencheck.de) - Die Strategie Kapital AG (ISIN: DE000A2BPHP3, WKN: A2BPHP, Ticker: S14.F) sichert sich die Domain boerse24.de und plant den Aufbau eines komplett neuen Börsen- und Finanzportal im laufenden Jahr, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Als drittes Portal neben www.neobroker.de und www.spar24.de soll boerse24.de das Internetangebot rund um das Thema Finanzen und Finanzmarkt erweitern und abrunden. Über das neu zu schaffende Portal sollen weitere Umsätze generiert werden und starke Nettomargen, die Konzentration auf das Wachstumsziel verstärken, sowie die Gesamteffizienz- und Margen schneller verbessern.Mit schlanker Struktur ergänzen sich die Internetangebote und führen so zu Synergieeffekten, generieren Reichweite und Marketingmöglichkeiten ohne zusätzliche Kosten aus dem organischen Traffic. Mittelfristig werden zusätzliche personelle Ressourcen geschaffen, um die anstehenden Aufgaben erfolgreich zu bewältigen.