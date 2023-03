Tradegate-Aktienkurs Stratasys-Aktie:

Kurzprofil Stratasys Ltd.:



Stratasys Ltd. (ISIN: IL0011267213, WKN: A1J5UR, Ticker-Symbol: SCY, NASDAQ-Symbol: SSYS) ist ein Hersteller von 3D-Drucksystemen und Materialien, mit denen sich physische Objekte direkt aus digitalen Daten erstellen lassen. Das Produktportfolio reicht von Desktop 3D-Druckern bis hin zu großen, fortgeschrittenen 3D-Produktionsystemen..



Stratasys bietet weltweit und zeitnah regionalen Support. Die beiden Hauptsitze befinden sich in Eden Prairie (Minnesota, USA) und Rehovot (Israel). Global gesehen hält Stratasys fast 500 Patente oder Patentanmeldungen für generative Verfahren. (10.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Stratasys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Stratasys Ltd. (ISIN: IL0011267213, WKN: A1J5UR, Ticker-Symbol: SCY, NASDAQ-Symbol: SSYS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die 3D-Druck-Branche befinde sich weiter in Bewegung. Nachdem in Deutschland der 3D-Metall-Druck-Spezialist SLM Solutions vom japanischen Optoelektronik-Konzern Nikon geschluckt worden sei, bahne sich ein weiterer möglicher Unternehmenszusammenschluss an. Der amerikanische Player Stratasys habe ein Übernahmeangebot erhalten.Bieter sei Nano Dimension aus Israel mit einem Listing an der Tech-Börse Nasdaq (Ticker-Symbol: NNDM). Der Wettbewerber sei laut einer Pressemitteilung bereit, 18 Dollar je Stratasys-Aktie in bar auf den Tisch zu legen, womit das Unternehmen mit gut 1,2 Milliarden Dollar bewertet werde. Zum Vergleich: Die Aktie von Stratasys sei am Donnerstag mit einem Minus von 1,9 Prozent auf 14,01 Dollar aus dem Handel gegangen. Die Prämie sei also überschaubar.Stratasys werde das Angebot von Nano Dimension nun sorgfältig prüfen und bewerten. Die Börse reagiere indes bereits: Vor US-Börseneröffnung notiere die Aktie von Stratasys 14 Prozent im Plus. Das Papier von Nano Dimension büße hingegen rund drei Prozent ein. Interessant: Der potenzielle Aufkäufer bringe derzeit selbst lediglich 800 Millionen Dollar auf die Börsenwaage.Interessierte Anleger sollten vorerst bei Stratasys und Nano Dimension die Füße still halten und die weiteren Entwicklungen beobachten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Stratasys-Aktie: