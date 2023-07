Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Stratasys-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Stratasys-Aktie:

19,06 Euro +2,58% (18.07.2023, 15:32)



NASDAQ-Aktienkurs Stratasys-Aktie:

21,46 USD +2,93% (18.07.2023, 15:42)



ISIN Stratasys-Aktie:

IL0011267213



WKN Stratasys-Aktie:

A1J5UR



Ticker-Symbol Stratasys-Aktie Deutschland:

SCY



NASDAQ Ticker-Symbol Stratasys-Aktie-Aktie:

SSYS



Kurzprofil Stratasys Ltd.:



Stratasys Ltd. (ISIN: IL0011267213, WKN: A1J5UR, Ticker-Symbol: SCY, NASDAQ-Symbol: SSYS) ist ein Hersteller von 3D-Drucksystemen und Materialien, mit denen sich physische Objekte direkt aus digitalen Daten erstellen lassen. Das Produktportfolio reicht von Desktop 3D-Druckern bis hin zu großen, fortgeschrittenen 3D-Produktionsystemen.



Stratasys bietet weltweit und zeitnah regionalen Support. Die beiden Hauptsitze befinden sich in Eden Prairie (Minnesota, USA) und Rehovot (Israel). Global gesehen hält Stratasys fast 500 Patente oder Patentanmeldungen für generative Verfahren. (18.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Stratasys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Stratasys Ltd. (ISIN: IL0011267213, WKN: A1J5UR, Ticker-Symbol: SCY, NASDAQ-Symbol: SSYS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Konzern Stratasys habe seinen Aktionären empfohlen, das bereits nachgebesserte Übernahmeangebot von Nano Dimension abzulehnen. Stattdessen wolle Stratasys nun Gespräche mit 3D Systems führen, um auszuloten, ob das Übernahmeangebot von 3D Systems jenem von Nano Dimension letztlich überlegen sei. Für die Stratasys-Aktie gehe es derweil weiter bergauf.Wie "Der Aktionär" berichtet habe, habe 3D Systems jüngst ein neues Übernahmeangebot vorgelegt. Dieses sehe 7,50 Dollar in bar sowie 1,544 neu ausgegebene 3D Systems-Stammaktien je Stratasys-Aktie vor. In Summe entspreche dies einem Gegenwert von 23,80 Dollar.Doch auch das Unternehmen Nano Dimension würde gerne die operative Kontrolle bei Stratasys übernehmen und habe dafür sein Teilangebot nachgebessert. Dieses sehe aktuell 24 Dollar je Aktie vor. Auf diese Weise wolle Nano Dimension 40 Prozent aller ausstehenden Aktien erwerben.Das Stratasys-Management habe die Offerte von Nano Dimension jedoch abgelehnt. Begründung: Das Teilangebot impliziere einen gemischten Wert von ungefähr 15 bis 19 US-Dollar pro Aktie oder weniger. Vorausgesetzt, dass Stratasys von Nano kontrolliert werde und die verbleibenden Aktien der Stratasys-Aktionäre voraussichtlich zu einem erheblich reduzierten Kurs gehandelt würden, der bei ungefähr 9 bis 15 US-Dollar pro Aktie oder weniger liegen könnte.Stattdessen wolle Stratasys die Gespräche mit 3D Systems ausweiten. Dafür solle nun eine Due Diligence-Prüfung über das Geschäft und die Aussichten von 3D Systems durchführt werden. Ziel dieser Untersuchung sei es, herauszufinden, ob die augenscheinlich niedrigere Offerte von 23,80 Dollar (3D Systems) zu 24,00 Dollar (Nano Dimension) langfristig wertschaffender für die Aktionäre wäre, da 3D Systems einen Teil der Transaktion mit eigenen Aktien begleichen wolle, deren Wert in Zukunft steigen könnte.Für die Stratasys-Aktie gehe es am Dienstag vor dem US-Börsenstart um gut zweieinhalb Prozent nach oben. Sofern Nano Dimension den Korb nicht hinnehmen wolle, müsse der 3D-Systems-Rivale sein Angebot nochmals nachbessern, was steigende Stratasys-Kurse nach sich ziehen könnte."Der Aktionär" rät investierten Anlegern an Bord zu bleiben, Neueinsteiger sollten dem Deal jedoch nicht mehr hinterher rennen, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.07.2023)