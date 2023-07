NASDAQ-Aktienkurs Stratasys-Aktie:

21,07 USD +9,85% (13.07.2023, 17:30)



ISIN Stratasys-Aktie:

IL0011267213



WKN Stratasys-Aktie:

A1J5UR



Ticker-Symbol Stratasys-Aktie Deutschland:

SCY



NASDAQ Ticker-Symbol Stratasys-Aktie-Aktie:

SSYS



Kurzprofil Stratasys Ltd.:



Stratasys Ltd. (ISIN: IL0011267213, WKN: A1J5UR, Ticker-Symbol: SCY, NASDAQ-Symbol: SSYS) ist ein Hersteller von 3D-Drucksystemen und Materialien, mit denen sich physische Objekte direkt aus digitalen Daten erstellen lassen. Das Produktportfolio reicht von Desktop 3D-Druckern bis hin zu großen, fortgeschrittenen 3D-Produktionsystemen.



Stratasys bietet weltweit und zeitnah regionalen Support. Die beiden Hauptsitze befinden sich in Eden Prairie (Minnesota, USA) und Rehovot (Israel). Global gesehen hält Stratasys fast 500 Patente oder Patentanmeldungen für generative Verfahren. (13.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Stratasys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Stratasys Ltd. (ISIN: IL0011267213, WKN: A1J5UR, Ticker-Symbol: SCY, NASDAQ-Symbol: SSYS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Konzern Stratasys habe ein Übernahmeangebot von 3D Systems erhalten. Demnach zahle der US-Konzern einen deutlichen Aufpreis für die Papiere des Konkurrenten und wolle die Transaktion zum Teil mit eigenen Aktien finanzieren. Für die Stratasys-Aktie gehe es deshalb am Donnerstag zweistellig nach oben.Konkret biete 3D Systems laut dem überarbeiteten Übernahmeangebot nunmehr 7,50 Dollar in bar sowie 1,544 neu ausgegebene 3D Systems-Stammaktien je Stratasys-Aktie. In Summe entspreche dies einem Gegenwert von 23,80 Dollar.Für die Stratasys-Aktie gehe es am Donnerstag zweistellig nach oben. "Der Aktionär" bleibt für Sie am Ball, so Jan Paul Fóri. (Analyse vom 13.07.2023)Börsenplätze Stratasys-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Stratasys-Aktie:18,98 Euro +10,09% (13.07.2023, 17:33)