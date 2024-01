Global: In Zeiten globaler Krisen werde für Deutschland ein strategisches Umdenken unerlässlich. Die starke Abhängigkeit von ausländischer Nachfrage, die sich in einer Exportquote von 50 Prozent zeige, mache das Land anfällig für externe Schocks. Die Krise des wichtigsten Handelspartners China stelle eine bedeutende Herausforderung dar. Ein BIP-Wachstum im vierten Quartal von 5,2 Prozent, das die Erwartungen verfehlt habe, deute auf eine belastende globale Wirtschaftslage hin. Indien erlebe hingegen einen rapiden Aufstieg, angetrieben durch ein deutlich stärkeres reales BIP-Wachstum.





Europa: Die deutsche Wirtschaft befinde sich seit Ende 2022 in einer Phase der Stagnation, wobei die hohen Energiepreise die Wettbewerbsfähigkeit erheblich beeinträchtigen würden. Ein Teil dieses Dilemmas sei selbstverschuldet, da über Jahre hinweg preiswertes Gas aus Russland importiert worden sei. Die Notwendigkeit einer raschen Diversifizierung der Energiequellen und einer verstärkten Investitionen in erneuerbare Energien sei dringlicher denn je. Ironischerweise könnte die anhaltende Konjunkturflaute dazu führen, dass die Europäische Zentralbank schneller interveniere, um Unterstützung bereitzustellen.



Deutschland: Es sei deutlich erkennbar, dass Deutschland an Wettbewerbsfähigkeit verliere. Um aus eigener Kraft aus der Krise zu navigieren und insbesondere eine zweijährige Rezession zu verhindern, sei eine proaktive Reaktion vonnöten. Maßnahmen wie Bürokratieabbau und verstärkte Digitalisierung könnten neue Dynamiken entfesseln. Durch gezielte Anreize könnten Unternehmen ermutigt werden, in innovative Projekte zu investieren. Eine nachhaltige Energiepolitik habe das Potenzial, nicht nur Umweltziele zu fördern, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu stärken.



Frühindikator gebe noch keine Entwarnung



Die Frage, ob 2024 einen Wendepunkt markiere, bleibe offen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für die gesamte deutsche Wirtschaft, der stark mit dem BIP korreliere, habe sich kurzfristig erholt. Trotz der positiven Anzeichen notiere der PMI mit 47,4 Punkten noch unterhalb der Schwelle von 50 Punkten. Dies bedeute, dass Vorsicht geboten sei und keine Entwarnung gegeben werden könne.



Fazit



Deutschland stecke in einer wirtschaftlichen Krise, die sowohl auf selbstverschuldete Faktoren als auch auf externe Einflüsse zurückzuführen sei. Um sich aus dieser Situation zu befreien, sollten die Exportmärkte und Energiequellen diversifiziert sowie verstärkt in erneuerbare Energien investiert werden. Maßnahmen wie Bürokratieabbau und verstärkte Digitalisierung könnten neue Impulse für die Wirtschaft setzen. Die Europäische Zentralbank werde voraussichtlich bald unterstützend eingreifen. Obwohl Frühindikatoren kurzfristig eine positive Tendenz zeigen würden, sei eine Entwarnung noch nicht möglich. (22.01.2024/ac/a/m)







