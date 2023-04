Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Sto SE & Co. KGaA:



Sto (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) ist einer der international bedeutenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen. Führend ist das Unternehmen im Geschäftsfeld Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Kernsortiment gehören außerdem hochwertige Fassadenelemente sowie Putze und Farben, die sowohl für den Außenbereich als auch für das Innere von Gebäuden angeboten werden. Weitere Schwerpunkte sind die Bereiche Betoninstandsetzung/Bodenbeschichtungen, Akustik- und vorgehängte Fassadensysteme. (13.04.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Sto-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Sto SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) unverändert zu kaufen.Sto habe heute wesentliche Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2022 vorgelegt, die vor allem ergebnisseitig die Erwartungen der Aktienanalysten der Montega AG deutlich übertroffen hätten. Auch die Guidance für das Jahr 2023 überzeuge und deute trotz der Baukrise eine Fortsetzung des Wachstumstrends an.Auf Gesamtjahressicht habe Sto Erlöse in Höhe von 1.787,4 Mio. Euro (+12,4% yoy) erzielt und sich damit auf Höhe der Guidance (1,79 Mrd. Euro) und Montega-Erwartungen (1.784,9 Mio. Euro) bewegt. Aufgrund einer im Jahresverlauf spürbar abflauenden Nachfrage habe der Umsatz bereinigt um Effekte aus Preiserhöhungen jedoch unter dem Vorjahresniveau gelegen. Zudem hätten sich Währungs- und Erstkonsolidierungseffekte leicht positiv ausgewirkt. Für Q4 impliziere die Top-Line-Entwicklung ein moderat geringeres Wachstum (+9,6% yoy), nachdem Sto nach 9M noch zweistellig habe zulegen können (+13,2% yoy).Angesichts drastischer Kostensteigerungen in der Beschaffung habe sich die Rohertragsmarge auf 50,7% (-190 BP yoy) reduziert. Das EBIT habe mit 129,7 Mio. Euro die Prognose der Aktienanalysten der Montega AG (116,3 Mio. Euro) dennoch signifikant übertroffen und einen Zieleinlauf deutlich in der oberen Hälfte der Prognosebandbreite markiert (114 bis 134 Mio. Euro). Die EBIT-Marge (H2/22: 7,3%) habe sich im zweiten Halbjahr damit sogar leicht gegenüber H1 (7,2%) sowie dem Vorjahreszeitraum (H2/21: 6,8%) verbessert. Aufgrund einer normalisierten Steuerlast sei das EAT jedoch um 5,9% yoy auf 89,1 Mio. Euro zurückgegangen. Der Dividendenvorschlag von in Summe 5,00 Euro je Vorzugsaktie decke sich exakt mit der Erwartung der Aktienanalysten der Montega AG.Mit Blick auf das EBIT rangiere die Zielspanne von Sto mit 118 bis 143 Mio. Euro (MONe alt: 124,5 Mio. Euro) wiederum um den Vorjahreswert, was auf anhaltenden Margendruck hindeute. Allerdings verdeutlichte die Entwicklung im GJ 2022 erneut die in der Regel konservative Herangehensweise des Vorstands sowie die unseres Erachtens hohe Preissetzungsmacht von Sto, sodass wir auch ergebnisseitig unsere Prognose moderat anheben, so die Aktienanalysten der Montega AG. Die Guidance bezüglich des EBTs (117-142 Mio. Euro) zeige zudem, dass Sto vor dem Hintergrund einer starken Bilanz und hoher Cash-Reserven (31.12.: EK-Quote 62,4%; Liquide Mittel 119,4 Mio. Euro) auch das veränderte Zinsumfeld nicht fürchten müsse.Sto überzeuge trotz der schwierigen makroökonomischen Lage im Bausektor weiterhin mit einer hohen Resilienz, was nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG einmal mehr die strukturelle Stärke des Geschäftsmodells mit Fokus auf die Gebäudedämmung unterstreiche. Cash-bereinigt dürfte das KGV 2023e knapp unter 10x liegen.Nach Anpassung seiner Prognosen hebt Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, ihr DCF-basiertes Kursziel auf 260,00 Euro an (zuvor: 240,00 Euro) und bestätigt das Rating "kaufen" für die Aktie von Sto. (Analyse vom 13.04.2023)