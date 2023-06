Patrick Speck, Analyst der Montega AG, bekräftigt das Rating "kaufen" für die Sto-Vorzugsaktie mit einem leicht reduzierten Kursziel von 240,00 Euro (zuvor: 260,00 Euro). (Analyse vom 27.06.2023)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Sto-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Sto SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) unverändert zu kaufen.Die Aktie von Sto sei in den letzten Handelstagen angesichts schwacher Konjunkturdaten für den Bausektor sowie wiederholter Gewinnwarnungen im Marktumfeld spürbar unter Druck geraten. Allerdings gelte vor allem Letzteres nach Erachten des Analysten nur eingeschränkt als Indikator für den Geschäftsverlauf von Sto, sodass er nach wie vor vom Erreichen der Guidance ausgehe.Vor allem aufgrund der nassen Wetterlage habe Sto für Q1 ein leichtes Umsatzminus (-1,7% yoy) gemeldet. Im Verlauf des zweiten Quartals dürfte sich die schleppende Entwicklung bislang fortgesetzt haben, was nach Erachten des Analysten jedoch noch nicht zwangsläufig in einer Verfehlung der Guidance resultiere. Hierzu habe sich Vorstandssprecher Rainer Hüttenberger in seiner Rede auf HV am 21. Juni wie folgt geäußert: "Im Monat April und für uns überraschend auch im Mai lagen die Monatsumsätze unter dem jeweiligen Vorjahreswert und unter unseren Erwartungen. [ ] Trotz der großen Herausforderungen und Unsicherheiten rechnen wir im Sto-Konzern mit einem Umsatzanstieg auf 1,91 Mrd. Euro und einem EBIT in der Bandbreite von 118 bis 143 Mio. Euro."Mit der avisierten Steigerung der Erlöse um rund 7% steche Sto im Marktumfeld deutlich heraus. So würden mit Rockwool (Mineralwolle) und STEICO (Holzfasern) zwei der Dämmstoff-Lieferanten von Sto in 2023 von deutlichen Erlösrückgängen ausgehen ("bis zu 10%" bzw. "rund 15%"), die sich nach Erachten des Analysten jedoch in erster Linie aus unternehmensspezifischen Faktoren begründen würden und nicht gleichermaßen für Sto gelten würden.- Rockwool weise ein doppelt so hohes Exposure in Osteuropa (inkl. Russland) auf (Erlösanteil 2022: ca. 21% vs. Sto: Nord-/Osteuropa ca. 10%). Bei Rockwool sei der regionale Umsatzverlauf in Q1 mit -27% yoy (vs. Westeuropa -4% yoy) maßgeblich für die Einbußen im Dämmgeschäft (insg. -9% yoy) verantwortlich gewesen. Dagegen habe sich der Umsatzanteil von Sto in der Ukraine und Russland schon vor Ausbruch des Krieges auf weniger als 1% belaufen.Speck sehe Sto bei passender Witterung in H2 folglich weiterhin in der Lage, die diesjährigen Gewinnziele zu erreichen. Nichtsdestotrotz positioniere sich der Analyst für 2023 ff. nun defensiver. So würden die schwachen Frühindikatoren für das hiesige Baugewerbe (Jan.-Apr.: Auftragseingang -34,6% yoy; Wohnungsbaugenehmigungen -27,3% yoy) nach Erachten des Analysten darauf hinweisen, dass 2024 ein noch wesentlich herausfordernderes Baujahr werde. Selbst am unteren Ende der Ergebnis-Zielspanne für 2023 sei Sto jedoch mit einem moderaten KGV von rund 12,0x bewertet (Cash-bereinigt: 10,6x). Dieser Abschlag zur Peergroup (Median: 17,5x) sei nach Erachten des Analysten ungerechtfertigt.Speck halte den starken Kursrücksetzer bei Sto für unangemessen. Zwar sollte die Baukonjunkturflaute auch Sto treffen, dies erachte der Analyst aber als über Gebühr eingepreist.