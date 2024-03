Nach Anhebung der Prognosen bekräftigt Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, das Rating "kaufen" für die Sto-Aktie mit einem von 240,00 auf 260,00 EUR erhöhten Kursziel. (Analyse vom 20.03.2024)



Kurzprofil Sto SE & Co. KGaA:



Sto (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) ist einer der international bedeutenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen. Führend ist das Unternehmen im Geschäftsfeld Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Kernsortiment gehören außerdem hochwertige Fassadenelemente sowie Putze und Farben, die sowohl für den Außenbereich als auch für das Innere von Gebäuden angeboten werden. Weitere Schwerpunkte sind die Bereiche Betoninstandsetzung/Bodenbeschichtungen, Akustik- und vorgehängte Fassadensysteme. (20.03.2024/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Sto-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie der Sto SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3).Sto habe gestern eine Anpassung der Mittelfristprognose für 2025 bekannt gegeben und rechne nun damit, die ursprüngliche Zielsetzung erst in 2027 zu erreichen. Der Analyst habe bereits seit längerem darauf hingewiesen, dass er die bisherigen 2025er Zieleangesichts der Baukrise als zu ambitioniert empfinde. Ungeachtet dessen sehe er Sto als großen Profiteur der Agenda zur Klimaneutralität des Gebäudesektors und erachte den Investment Case daher als weiterhin voll intakt.Aufgrund der nach wie vor schwierigen konjunkturellen Lage insbesondere im deutschen Bausektor als größtem Einzelmarkt von Sto (MONe: Umsatzanteil mehr als 40%) gehe der Vorstand davon aus, dass das für 2025 avisierte Ziel eines Konzernumsatzes in Höhe von 2,1 Mrd. EUR bei einer EBT-Marge von 10% erst zwei Jahre später erreicht werde. Für das GJ 2025 würden stattdessen nun Umsatzerlöse von rund 1,9 Mrd. EUR und eine EBT-Marge von 7,6 bis 9,2% in Aussicht gestellt. Die Revision der Ziele komme nicht überraschend und liege sogar über den bisherigen Analysten-Prognosen, die für 2025 Konzernerlöse von 1,85 Mrd. EUR und eine EBT-Marge von 7,3% vorgesehen hätten.Angesichts des äußerst schwachen Sentiments für die Bauindustrie und des in Deutschland ungebremsten Rückgangs der Baugenehmigungszahlen werte der Analyst es vielmehr positiv, dass der Vorstand mittelfristig weiterhin einen Pfad zur Zielerreichung sehe. So seien die Erwartungen der Bauunternehmen gemäß ifo-Geschäftsklimaindexerst im Februar auf den niedrigsten Wert seit 1991 gesunken (-51,4 Pkt; -1,2 Pkt. mom) und die Zahl der Baugenehmigungen sei laut den letzten verfügbaren Daten des Statistischen Bundesamts im Januar 2024 nochmals um 23,5% yoy (-43,4% vs. 2022) gefallen.Vor diesem Hintergrund erwarte der Analyst auch in 2024 noch keine substanzielle Annäherung an die neuen Zielgrößen. Mit Rockwool (Mineralwolle) und STEICO (Holzfasern) würden jedoch zwei der Dämmstoff-Lieferanten von Sto für das laufende Jahr von Umsätzen auf dem Vorjahreslevel ausgehen, was für eine Stabilisierung der Nachfrage bzw. Verschiebung vom Neubau in den Bereich der energetischen Sanierung spreche. Der Analyst passe daher seine Prognosen für 2024 leicht nach oben an und positioniere sich für 2025 am unteren Ende der neuen Guidance.Wichtig zu betonen sei, dass Sto die Mittelfristziele organisch erreichen möchte. Zwar habe das Unternehmen jüngst bekannt gegeben, zum 1. April 2024 ihren neuseeländischen Vertriebspartner und den lokalen Marktführer für Fassadensysteme, Stoanz Ltd, zu übernehmen. Dieser dürfte mit Erlösen von weniger als 10 Mio. EUR (MONe) aber einen nur geringen Umsatzbeitrag liefern. Der hohe Cashbestand (per30.06.: 96 Mio. EUR) eröffne jedoch weitere Chancen für anorganisches Wachstum.Die Revision der Mittelfristziele sei absehbar gewesen und die Verschiebung um "nur" zwei Jahre erhöhe sogar die Konfidenz des Analysten für das Potenzial von Sto.