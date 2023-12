XETRA-Aktienkurs Sto-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Sto SE & Co. KGaA:



Sto (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) ist einer der international bedeutenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen. Führend ist das Unternehmen im Geschäftsfeld Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Kernsortiment gehören außerdem hochwertige Fassadenelemente sowie Putze und Farben, die sowohl für den Außenbereich als auch für das Innere von Gebäuden angeboten werden. Weitere Schwerpunkte sind die Bereiche Betoninstandsetzung/Bodenbeschichtungen, Akustik- und vorgehängte Fassadensysteme. (05.12.2023/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Sto-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Sto SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) charttechnisch unter die Lupe.Seit dem Rekordhoch von Anfang 2022 bei 260 EUR durchlaufe die Sto-Aktie eine schwierige Marktphase, in deren Verlauf es zuletzt erneut zu einer Belastungsprobe der wichtigen Haltezone bei rund 120 EUR gekommen sei. Während der vergangenen 13 Jahre habe der Titel hier immer wieder wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Die dadurch entstehende horizontale Rückzugszone werde durch das 61,8%-Fibonacci-Retracement der gesamten Aufwärtsbewegung seit November 2008 (115,14 EUR) noch zusätzlich untermauert. Hoffnung auf ein Halten der beschriebenen Bastion wecke z. B. die positive Divergenz, welche der MACD ausweise. Obwohl der Kurs seitwärts verlaufe, zeichne sich der Trendfolger durch einen ansteigenden Verlauf und ein Einstiegssignal aus. Solche positiven Divergenzen würden oftmals einen hohen Reifegrad der vorangegangenen Abwärtsbewegung signalisieren. Was aus charttechnischer Sicht allerdings noch fehle, sei ein Sprung über das Novemberhoch bei 134,80 EUR, der eine kurzfristige Bodenbildung mit einem Anschlusspotenzial von knapp 20 EUR vervollständigen würde. Zumindest die 200-Wochen-Linie (akt. bei 152,99 EUR) rücke dann wieder auf die Agenda. Um die aktuelle Stabilisierung nicht zu gefährden, sollte die Aktie das 2022er-Jahrestief bei 112,40 EUR indes nicht mehr unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 05.12.2023)