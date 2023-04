Derivate auf Sto befinden sich im Real-Depot von "Der Aktionär".



Kurzprofil Sto SE & Co. KGaA:



Sto (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) ist einer der international bedeutenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen. Führend ist das Unternehmen im Geschäftsfeld Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Kernsortiment gehören außerdem hochwertige Fassadenelemente sowie Putze und Farben, die sowohl für den Außenbereich als auch für das Innere von Gebäuden angeboten werden. Weitere Schwerpunkte sind die Bereiche Betoninstandsetzung/Bodenbeschichtungen, Akustik- und vorgehängte Fassadensysteme. (13.04.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie der Sto SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) weiterhin zugreifen.Als führender Spezialist für Dämmstoffe profitiere der SDAX ( ISIN DE0009653386 WKN 965338 )-Konzern Sto von den zunehmenden Anstrengungen rund um den Klimaschutz. Am Donnerstag habe das Unternehmen nun die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr und einen Ausblick veröffentlicht. Der "Aktionär"-Tipp setze seinen Aufwärtstrend fort.2022 habe Sto den Umsatz um 12,4 Prozent auf 1,79 Milliarden Euro gesteigert. Das EBIT habe bei 129,7 Millionen Euro gelegen - nach 124,5 Millionen Euro im Vorjahr. Trotz der angespannten Lieferketten und Fachkräftemangel sowie der steigenden Zinsen und hoher Kosten habe Sto die Ziele damit erreicht.Im ersten Quartal 2023 habe der Umsatz wegen des schlechten Wetters zwar unter den Erwartungen und leicht unter Vorjahresniveau gelegen, dennoch stimme auch der Ausblick für das Gesamtjahr. Gerechnet werde mit einem Umsatz von 1,91 Milliarden Euro und einem EBIT zwischen 117 und 142 Millionen Euro - das sei etwas mehr als erwartet. Die Umsatzrendite würde damit zwischen 6,1 und 7,5 Prozent liegen - nach 7,2 Prozent 2022.Auch langfristig würden die Aussichten stimmen: Mit der breiten Produktpalette im Bereich Fassaden- und Wärmedämmsysteme werde Sto von den Anstrengungen der EU hinsichtlich der Klimaziele profitieren. Der Konzern verfüge über eine führende Position, die Investitionen in die Verbesserung der Energieeffizienz in Gebäuden würden sich mittelfristig klar in den Zahlen widerspiegeln. So könnten auch die Mittelfristziele bis 2025, die ein organisches Umsatzwachstum auf 2,1 Milliarden Euro und eine EBT-Marge von zehn Prozent vorsähen, noch nach oben angepasst werden.Anleger können hier nach wie vor zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Sto-Aktie. (Analyse vom 13.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: