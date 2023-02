Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



149,20 EUR -0,40% (22.02.2023, 12:32)



148,40 EUR -1,20% (22.02.2023, 10:01)



DE0007274136



727413



STO3



Sto (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) ist einer der international bedeutenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen. Führend ist das Unternehmen im Geschäftsfeld Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Kernsortiment gehören außerdem hochwertige Fassadenelemente sowie Putze und Farben, die sowohl für den Außenbereich als auch für das Innere von Gebäuden angeboten werden. Weitere Schwerpunkte sind die Bereiche Betoninstandsetzung/Bodenbeschichtungen, Akustik- und vorgehängte Fassadensysteme. (22.02.2023/ac/a/nw)



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Sto-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Sto SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) unverändert zu kaufen.Sto werde am 27.04. den Geschäftsbericht 2022 vorlegen. Üblicherweise gebe das Unternehmen bereits vorab erste Eckdaten zur Geschäftsentwicklung des abgelaufenen Jahres bekannt. Die Aktienanalysten der Montega AG würden davon ausgehen, dass die Zielsetzungen (Umsatz: 1,79 Mrd. Euro; EBIT: 114-134 Mio. Euro) erlösseitig nahezu getroffen und ergebnisseitig am unteren Ende erreicht worden seien. Die schwachen Wachstumsaussichten im Bausektor sowie erste Ausblicke von Peers würden indes darauf hindeuten, dass sich die Topline in 2023 bestenfalls seitwärts entwickeln dürfte.Die Prognosen der Aktienanalysten der Montega AG würden für Q4/22 ein preisgetriebenes Umsatzwachstum in Höhe von 8,9% yoy auf 403,3 Mio. Euro implizieren. Das nur auf halbjährlicher Basis berichtete EBIT würden die Aktienanalysten der Montega AG in H2/22 bei 52,4 Mio. Euro erwarten, was einer Marge von 5,8% bzw. einem Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 100 BP gleichkäme. Auf einen insgesamt soliden Jahresabschluss für Sto würden nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG die bundesweit milde Witterung zu Winterbeginn, leichte Entspannungstendenzen auf der Kostenseite sowie auch die jüngst vorgelegten Zahlen des dänischen Peers Rockwool hindeuten. Letzterer habe im Segment Insulation für Q4 trotz eines einsetzenden Volumenrückgangs ein FX-bereinigtes Wachstum von 11% yoy berichtet. Die operative Marge habe mit 8,4% um 100 BP unter Q4/21 gelegen, sich nach dem Einbruch im Vorquartal (-540 BP yoy) aber auf Erholungskurs gezeigt.Für das laufende Geschäftsjahr erwarte Rockwool einen Umsatzrückgang von bis zu 10%, wobei von einem stabilen Marktanteil ausgegangen werde. Im Konsens werde aktuell ein Rückgang von 7,2% yoy antizipiert. Der regionale Umsatzsplit Rockwools ähnele in etwa jenem von Sto, wobei Westeuropa einen etwas geringeren Anteil ausmache (59% vs. Sto: ca. 78%) und Osteuropa (19% vs. Sto: ca. 10%) sowie Nordamerika/Asien (22% vs. Sto: ca. 12%) von etwas größerer Bedeutung seien. Vor allem in Westeuropa habe sich das Sentiment für die Bauwirtschaft im letzten Jahr jedoch stark eingetrübt. So sei gemäß Daten von EUROCONSTRUCT der AuftragsSaldo deutscher Bauunternehmen im November 2022 mit -2,2 Pkt. sogar in den negativen Bereich (Dez 2021: +12,3 Pkt.) gerutscht. Ähnlich negativ habe sich die Lage mit Ausnahme Spaniens in allen anderen westeuropäischen Staaten entwickelt (z.B. FR: -6,1 Pkt. yoy; IT: -5,7 Pkt. yoy; NL: -11,8 Pkt. yoy). Spiegelbildlich zum Auftragsschwund im Bau gingen laut Statistischem Bundesamt hierzulande die Baugenehmigungen von Januar bis November 2022 um 5,8% yoy auf 276.474 Wohnungen zurück, so die Aktienanalysten der Montega AG. Im für Sto bedeutenderen Bereich der Mehrfamilienhäuser sei die Zahl der genehmigten Wohnungen jedoch noch leicht um 1,2% yoy auf 171.911 Wohnungen gestiegen. Zudem sollte die nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG robustere Renovierung für Sto als Stabilisierungsfaktor dienen.Sto sollte sich auch in einem rückläufigen Marktumfeld behaupten können. Das KGV 2023e liege mit 11,8x klar unter jenem der Peers (19,8x).Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt das Kursziel von 240 Euro und das Rating "kaufen" für die Aktie von Sto. (Analyse vom 22.02.2023)