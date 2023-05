Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rechnet zeitnah mit einer Rückkehr auf den Wachstumspfad und bekräftigt seine Kaufempfehlung mit einem DCF-basierten Kursziel von 260,00 Euro für die Sto-Vorzugsaktie. (Analyse vom 10.05.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Sto SE & Co. KGaA:



Sto (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) ist einer der international bedeutenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen. Führend ist das Unternehmen im Geschäftsfeld Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Kernsortiment gehören außerdem hochwertige Fassadenelemente sowie Putze und Farben, die sowohl für den Außenbereich als auch für das Innere von Gebäuden angeboten werden. Weitere Schwerpunkte sind die Bereiche Betoninstandsetzung/Bodenbeschichtungen, Akustik- und vorgehängte Fassadensysteme. (10.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Sto-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Sto SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) unverändert zu kaufen.Sto habe heute über die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2023 berichtet, die erwartungsgemäß von einer insbesondere hierzulande schlechten Witterung und damit einer leicht rückläufigen Top Line geprägt gewesen sei. Die Guidance sei indes bestätigt worden.Für Q1 habe Sto Erlöse in Höhe von 361,8 Mio. Euro gemeldet (MONe: 360,1 Mio. Euro), was gegenüber dem überaus starken Q1/22 (+21,2% yoy) einem Rückgang von 1,7% yoy gleichgekommen sei. Bereits Mitte April bei Vorlage der Geschäftszahlen für 2022 habe der Vorstand gemeldet, dass aufgrund der ungünstigen nassen Witterung zum Jahresauftakt leichte Umsatzeinbußen zu erwarten seien. Diese seien vor allem auf Deutschland entfallen (-3,2% yoy auf 146,6 Mio. Euro), während in den Auslandsmärkten insgesamt ein annähernd stabiles Umsatzniveau vorgelegen habe (-0,6% yoy auf 215,2 Mio. Euro).Zudem habe der Geschäftsbereich Innenbeschichtungen in Summe Erlöse über Vorjahr erzielt, was den Witterungseinfluss als Ursache für den Umsatzrückgang unterstreiche. Auch im April habe sich die schlechte Wetterlage jedoch fortgesetzt, sodass nach Angaben des Unternehmens nach wie vor ein rückläufiger Umsatz unter den Erwartungen verzeichnet worden sei. Nichtsdestotrotz habe Sto die auf Gesamtjahressicht avisierte Umsatzsteigerung auf 1,91 Mrd. Euro bekräftigt. Auch der Analyst betrachte die negativen Witterungseffekte zum jetzigen Zeitpunkt des Jahres als aufholbar und halte an seiner Wachstumsprognose fest, zumal im Jahresverlauf weitere Verkaufspreiserhöhungen erfolgen sollten.Aufgrund des saisonal-bedingt gedämpften Fassadengeschäfts erziele Sto im Auftaktquartal üblicherweise unter 20% des Jahresumsatzes sowie ein negatives Konzernergebnis. Während sich die Rohertragsmarge in Q1 gegenüber dem Vorjahr (49,7%) zwar leicht, aber geringer als vom Management erwartet, auf 50,6% verbessert habe, habe sich der Periodenverlust angesichts der gestiegenen sonstigen OPEX (u.a. höherer Personalaufwand durch Tarifeffekte) deutlich ausgeweitet. Wie üblich sei diese Kennzahl in der Zwischenmitteilung nicht genau beziffert worden, der Analyst gehe allerdings von einem Fehlbetrag im niedrigen zweistelligen Mio.-Euro-Bereich aus.Hervorzuheben bleibe jedoch, dass der Analyst angesichts der überaus starken strukturellen Geschäftstreiber (energetische Sanierung) jede wetterbedingte Schwächephase als temporär erachte, die lediglich eine Umsatzverschiebung auf der Zeitachse bedeuten sollte. Zudem dürften angesichts der weiterhin schwachen Wohnungsbaugenehmigungen (per Ende Februar: -23,4% yoy) auf absehbare Zeit ausreichende Kapazitäten für Sanierungsprojekte zur Verfügung stehen.Sto habe von einem witterungsbedingt schwachen Jahresauftakt berichtet, was die Attraktivität der Equity Story aber nicht nennenswert beeinträchtige.