Tradegate-Aktienkurs Sto-Vorzugsaktie:

178,80 EUR -3,46% (18.04.2023, 15:13)



XETRA-Aktienkurs Sto-Vorzugsaktie:

178,80 EUR -2,30% (18.04.2023, 15:49)



ISIN Sto-Vorzugsaktie:

DE0007274136



WKN Sto-Vorzugsaktie:

727413



Ticker-Symbol Sto-Vorzugsaktie:

STO3



Kurzprofil Sto SE & Co. KGaA:



Sto (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) ist einer der international bedeutenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen. Führend ist das Unternehmen im Geschäftsfeld Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Kernsortiment gehören außerdem hochwertige Fassadenelemente sowie Putze und Farben, die sowohl für den Außenbereich als auch für das Innere von Gebäuden angeboten werden. Weitere Schwerpunkte sind die Bereiche Betoninstandsetzung/Bodenbeschichtungen, Akustik- und vorgehängte Fassadensysteme. (18.04.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Vorzugsaktie der Sto SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) unter die Lupe.Das Papier des Stühlinger Herstellers von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen habe das in Aussicht gestellte Kaufsignal generiert. Manche Investoren würden Sto für eine interessante Neubewertungsstory halten und zugreifen. Der jüngste Kursanstieg dürfte der Berginn einer mittel- und langfristigen Aufwäsrtbewegung sein, der die Sto-Vorzugskatie über die 200-Euro-Marke hieven sollte, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Derivate auf Traton und Sto sowie Aktien von Amadeus FiRe und SFC Energy befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG. HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sto-Vorzugsaktie: