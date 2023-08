Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Sto SE & Co. KGaA:



Sto (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) ist einer der international bedeutenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen. Führend ist das Unternehmen im Geschäftsfeld Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Kernsortiment gehören außerdem hochwertige Fassadenelemente sowie Putze und Farben, die sowohl für den Außenbereich als auch für das Innere von Gebäuden angeboten werden. Weitere Schwerpunkte sind die Bereiche Betoninstandsetzung/Bodenbeschichtungen, Akustik- und vorgehängte Fassadensysteme. (28.08.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Sto-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Sto SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) unverändert zu kaufen.Sto habe letzte Woche die vorläufigen H1-Zahlen vorgelegt und die Guidance aktualisiert. Auf den Hamburger Investorentagen - HIT habe CFO Rolf Wöhrle die jüngste Entwicklung eingeordnet.Rohmarge trotz Umsatzrückgang verbessert: Auf Halbjahressicht seien die Konzernerlöse um 3,6% yoy auf 856,3 Mio. Euro zurückgegangen (MONe: 868,4 Mio. Euro). In Deutschland sei der Umsatz aufgrund der schlechten Wetterlage überproportional um 4,4% yoy gesunken, im Ausland um 3,0% yoy (FX-bereinigt: -2,2%). Für Q2 würden die Zahlen insgesamt einen Rückgang um 5,0% yoy implizieren (Q1: -1,7% yoy). Zwar sei dieser Trend im Juli mit einem gegenüber dem Vorjahr geringfügig höheren Umsatzniveau gebrochen worden, dennoch sei der Auftakt ins H2 hinter den Erwartungen des Vorstands zurückgeblieben. Trotz eines anhaltend hohen Kostendrucks sei Sto in H1 infolge von Verkaufspreiserhöhungen eine Steigerung der Rohertragsmarge um 260 BP yoy auf 52,8% gelungen, höhere sonstige OPEX hätten indes zu einem EBIT-Rückgang auf 58,2 Mio. Euro (-9,1% yoy; Vj.: 63,9 Mio. Euro) geführt.Guidance nur erlösseitig angepasst: Für 2023 erwarte Sto nun Konzernumsätze i.H.v. 1,76 Mrd. Euro (zuvor: 1,91 Mrd. Euro). Trotz der deutlich geringeren Erlösprognose sei die Zielbandbreite beim EBIT mit 118 bis 143 Mio. Euro bestätigt worden. Mit Blick auf den Guidance Track Record falle auf, dass das Management das ursprüngliche Ergebnisziel über die letzten sechs Jahre hinweg stets habe erreichen bzw. in den ersten Pandemiejahren 2020/2021 sogar habe übertreffen können. Auch für das laufende Jahr bleibe der Analyst daher zuversichtlich und belasse seine Ergebnisprognosen unverändert. Da er sich umsatzseitig bereits zuvor unterhalb der Guidance positioniert habe, senke er die Erwartungen diesbezüglich nur moderat.Speck sei vom Investment Case bei Sto unverändert überzeugt. Es spreche seines Erachtens auch für die Qualität des Unternehmens, dass trotz der Erlöswarnung keine Revision des Ergebnisziels habe erfolgen müssen.Nach Anpassung der Prognosen und Fortschreibung seines DCF-Modells bekräftigt Patrick Speck, Analyst der Montega AG, das Kursziel von 240,00 Euro sowie die Kaufempfehlung für die Sto-Vorzugsaktie. (Analyse vom 28.08.2023)