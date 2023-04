Tradegate-Aktienkurs Sto-Vorzugsaktie:

ISIN Sto-Vorzugsaktie:

DE0007274136



WKN Sto-Vorzugsaktie:

727413



Ticker-Symbol Sto-Vorzugsaktie:

STO3



Kurzprofil Sto SE & Co. KGaA:



Sto (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) ist einer der international bedeutenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen. Führend ist das Unternehmen im Geschäftsfeld Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Kernsortiment gehören außerdem hochwertige Fassadenelemente sowie Putze und Farben, die sowohl für den Außenbereich als auch für das Innere von Gebäuden angeboten werden. Weitere Schwerpunkte sind die Bereiche Betoninstandsetzung/Bodenbeschichtungen, Akustik- und vorgehängte Fassadensysteme. (17.04.2023/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Sto-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anelgerbrief" nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Vorzugsaktie der Sto SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) unter die Lupe.Mit ansprechenden Jahreszahlen hat sich in dieser Woche unser Empfehlungsliste-Titel Sto zu Wort gemeldet, so die Experten von "Der Anelgerbrief". Da es dem Hersteller von Gebäudedämmsystemen gelungen sei, die drastisch erhöhten Beschaffungspreise größtenteils auf die Preise zu überwälzen, habe der Umsatz zweistellig um 12,4% auf 1,79 Mrd. Euro gesteigert werden können. Auch das EBIT sei um 4,2% auf 129,7 Mio. Euro vorangekommen und habe damit das obere Ende der Prognosespanne erreicht (114 bis 134 Mio. Euro). Angesichts der Zahlen hätten sich die Experten bei der Dividende zwar eine leichte Steigerung erhofft, aber auch die nun angekündigte Ausschüttung auf dem Vorjahresniveau von 5 Euro je Vorzugsaktie entspreche einer ordentlichen Rendite von 2,8%. Für das laufende Jahr bleibe der Vorstand aufgrund der anhaltenden Kosten- und Kriegsrisiken vorsichtig, rechne aber dennoch mit einem Umsatzanstieg auf 1,91 Mrd. Euro und einer EBIT-Spanne von 117 bis 142 Euro.Mit einem moderaten KGV um 10 bleibt die Sto-Vorzugsaktie haltenswert, so die Experten von "Der Anelgerbrief". Das Kursziel laute 250,00 Euro. (Ausgabe 14 vom 15.04.2023)Börsenplätze Sto-Vorzugsaktie: