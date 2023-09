Diese Qualitäten spiegeln sich im aktuellen Kursniveau allerdings nicht annähernd wider, sodass Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, die Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 240,00 Euro für die Sto-Vorzugsaktie bekräftigt. (Analyse vom 20.09.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Sto SE & Co. KGaA:



Sto (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) ist einer der international bedeutenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen. Führend ist das Unternehmen im Geschäftsfeld Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Kernsortiment gehören außerdem hochwertige Fassadenelemente sowie Putze und Farben, die sowohl für den Außenbereich als auch für das Innere von Gebäuden angeboten werden. Weitere Schwerpunkte sind die Bereiche Betoninstandsetzung/Bodenbeschichtungen, Akustik- und vorgehängte Fassadensysteme. (20.09.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Sto-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie der Sto SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3).Der Analyst habe jüngst am Capital Markets Day von Sto in Kriftel bei Frankfurt teilgenommen. Neben der Präsentation zur aktuellen Lage und der Wettbewerbsqualität des Unternehmens durch Vorstandssprecher Rainer Hüttenberger und CFO Rolf Wöhrle habe sich dabei auch die designierte Finanzvorständin Désirée Konrad den anwesenden Investoren vorgestellt.Sto habe erneut den Status als dämmstoffindifferenter Systemanbieter bei den Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) unterstrichen, sodass je nach Kundenwunsch und -bedürfnis optimale Dämmlösungen angeboten werden könnten. Der Anteil der verschiedenen Dämmstofftypen am gesamten Dämmplattenabsatz von Sto entspreche insofern auch annähernd den Marktstrukturen. Dabei sei 2022 mit rund 69% der Löwenanteil auf Polystyrol-basierte Dämmstoffe (EPS/XPS) entfallen, während die Mineralwolle (26%) und vor allem Holzweichfasern (3%) sowie Sonstige (2%) von nachrangiger Bedeutung gewesen seien und von Zulieferern (u.a. ROCKWOOL, STEICO) bezogen würden.Laut Vorstand hätten daher sowohl aus strategischer als auch aus bewertungstechnischer Sicht keinerlei Absichten bestanden, eine Übernahme der STEICO SE anzustreben, als im Frühjahr Gerüchte über einen Verkauf der Mehrheitsanteile aufgekommen seien.Wenngleich Sto das Umsatzziel fürs laufende Jahr angesichts der vor allem in Deutschland schlechten Wetterlage auf 1,76 Mrd. Euro (zuvor: 1,91 Mrd. Euro) habe reduzieren müssen, habe der Vorstand erneut die Zielsetzung von 2,1 Mrd. Euro Umsatz bis 2025 unterstrichen. Dies leite sich direkt aus den EU-Klimaschutzzielen des "Green Deal" ab, der bis 2030 die energetische Sanierung von 35 Mio. Gebäuden in Europa erfordere. Bei einer Fassadenfläche von rund 150 m2 bei typischen Einfamilienhäusern und ca. 400 m2 bei Mehrfamilienhäusern entspräche dies einer Gesamtfassadenfläche von bis zu 10 Mrd. m2.Der Rückgang der Baugenehmigungen in H1 habe bei 27,8% yoy gelegen und sich im Juli (-31,5% yoy) sogar weiter verschärft. Allerdings habe Sto auch betont, dass es wirksame staatliche Förderprogramme und vor allem Planungssicherheit seitens der Wohnungswirtschaft brauche, um die politischen und unternehmenseigenen Ziele zu erreichen.Die Risiken von Sto aus dem hohen Exposure zum Wohnungsbausektor sollten durch die Chancen als Lösungsanbieter für die Energiewende massiv überkompensiert werden. Sto sei ein zentraler Profiteur der Nachhaltigkeitsprogramme und dank der überaus starken Bilanz auch für stürmische Zeiten bestens gewappnet.