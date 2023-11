Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Sto SE & Co. KGaA:



Sto (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) ist einer der international bedeutenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen. Führend ist das Unternehmen im Geschäftsfeld Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Kernsortiment gehören außerdem hochwertige Fassadenelemente sowie Putze und Farben, die sowohl für den Außenbereich als auch für das Innere von Gebäuden angeboten werden. Weitere Schwerpunkte sind die Bereiche Betoninstandsetzung/Bodenbeschichtungen, Akustik- und vorgehängte Fassadensysteme. (21.11.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Sto-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie der Sto SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3).Sto habe gestern die Zahlen für 9M 2023 vorgelegt und erneut eine Revision des diesjährigen Umsatzziels vorgenommen, während die Ergebnisprognosen unverändert geblieben seien.In Q3 habe Sto insbesondere aufgrund anhaltend ungünstiger Witterungsbedingungen sowie einer nach Angaben des Vorstands stark zunehmenden Verunsicherung der Bauherren einen Umsatzrückgang um -4,9% yoy auf 469,2 Mio. Euro (MONe: 490,0 Mio. Euro) erzielt. Auf Sicht von 9M belaufe sich das Minus damit auf 4,1% yoy, wofür zum Teil jedoch auch Währungseffekte verantwortlich seien (FX-adj.: -3,2% yoy). Im Oktober habe der Konzernumsatz zwar leicht über dem Vorjahreswert gelegen, sei jedoch hinter den unternehmenseigenen Erwartungen zurückgeblieben. Weiterhin sei vor allem der inländische Markt von Schwäche gezeichnet (9M: -5,6% yoy), während sich das Ausland deutlich robuster entwickle (9M: -2,9%; FX-adj.: -1,4% yoy). Allerdings habe sich Sto damit hierzulande deutlich besser behauptet als es die Zahlen für den WDVS-Markt hätten vermuten lassen, für den bis Ende September ein Absatzrückgang um 18,0% yoy gemeldet worden sei.Wenngleich Sto aufgrund wirksamer Verkaufspreiserhöhungen und eines konsequenten Beschaffungsmanagements nach 9M eine spürbare Steigerung der Rohertragsmarge auf 53,3% (+330 BP yoy) gelungen sei, habe das Margenniveau noch unterhalb der Werte vor 2021 gelegen. Konkrete Zahlen für die Ergebnislevel unterhalb des Rohertrags habe Sto im Zwischenbericht wie üblich nicht genannt, jedoch rangiere das EBT laut Vorstand weiterhin unter dem Vorjahreswert (H1: -8,0% yoy). Die CAPEX seien im 9M-Berichtszeitraum leicht auf 25,7 Mio. Euro (Vj.: 24,5 Mio. Euro) angestiegen, das bisher erwartetes FY-Volumen des Analysten (54,0 Mio. Euro; Vj.: 47,4 Mio. Euro) dürfte jedoch nicht mehr realisiert werden können und auch für 2024 gehe er angesichts der Marktschwäche nun von einer deutlich geringeren Investitionstätigkeit aus als noch zuletzt.Sto dürfte im laufenden Jahr erstmals seit 2009 einen rückläufigen Umsatz aufweisen, zugleich würden sich die Margen besser entwickeln als zuletzt angenommen und auch in Bezug auf die Marktanteile profitiere das Unternehmen in dieser Phase. Speck sehe darin abermals einen Beleg für die hohe Qualität, die sich in der Bewertung seines Erachtes nicht angemessen widerspiegele.Folglich bestätigt Patrick Speck, Analyst der Montega AG, das Rating "kaufen" für die Sto-Vorzugsaktie und das Kursziel von 240,00 Euro. (Analyse vom 21.11.2023)