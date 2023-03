Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Sto SE & Co. KGaA:



Sto (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) ist einer der international bedeutenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen. Führend ist das Unternehmen im Geschäftsfeld Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Kernsortiment gehören außerdem hochwertige Fassadenelemente sowie Putze und Farben, die sowohl für den Außenbereich als auch für das Innere von Gebäuden angeboten werden. Weitere Schwerpunkte sind die Bereiche Betoninstandsetzung/Bodenbeschichtungen, Akustik- und vorgehängte Fassadensysteme. (16.03.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Sto-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Sto SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) unverändert zu kaufen.Das EU-Parlament habe am Dienstag für strengere Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden gestimmt. Wenngleich der Beschluss in eine Frühphase des Entscheidungsprozesses auf EU-Ebene falle und noch keinen verbindlichen Charakter habe, untermauere dies die positive Sicht des Analysten auf den Investment Case von Sto. Vor Inkrafttreten der Richtlinie und der Umsetzung konkreter (nationaler) Maßnahmen müssten sich EU-Staaten und -Parlament nun aber auf einen Kompromiss verständigen, sodass Speck kurzfristig keinen Impact erwarte.Der beschlossene Richtlinienentwurf sehe vor, dass sämtliche Wohngebäude bis 2030 mindestens die Energieeffizienzklasse "E" und bis 2033 die Energieeffizienzklasse "D" aufweisen sollten und ähnle der bekannten Energieeffizienzskala von Haushaltsgeräten. Davon betroffen seien europaweit schätzungsweise 35 Millionen Gebäude. Zudem sollten ab 2028 nur noch Häuser gebaut werden dürfen, die praktisch keine zusätzlichen Treibhausgasemissionen mehr verursachen würden. Nach Schätzungen der Förderbank KfW könnte der angestrebte klimaneutrale Umbau im Gebäudesektor allein in Deutschland Kosten i.H.v. rund 254 Mrd. Euro verursachen, die zumindest in Teilen von Mietern und Eigentümern zu tragen wären, sodass das Vorhaben auch unter den EU-Abgeordneten sehr kontrovers diskutiert worden sei (343 Ja-Stimmen; 216 Nein-Stimmen; 78 Enthaltungen).Zwar habe die EU-Kommission bereits Ende 2021 Fördermittel von bis zu 150 Mrd. Euro für die Gebäudesanierung in Aussicht gestellt, doch verbleibe eine erhebliche "Förderlücke", weshalb nach Erachten des Analysten weitere (nationale) Programme zu erwarten seien. Jedoch erscheine das Vorhaben aufgrund der wiederholten Verfehlung der Klimaziele im Immobiliensektor unausweichlich und sei Teil des EU-Klimapakets "Fit for 55" (Ziel: Senkung der THG-Emissionen um mind. 55% bis 2030). EU-weit würden auf Gebäude ca. 40% des Energieverbrauchs und 1/3 der THG-Emissionen entfallen.Das schwache Bausentiment habe zuletzt den für Sto relevanten Megatrend der energetischen Sanierung überschattete. Sollte die EU-Initiative in wirksame Programme münden und die Baukonjunktur insgesamt stützen, sehe Speck tendenziell sogar Upside-Potenzial in den Prognosen. In Anbetracht des Newsflows erachte er den Investment Case als voll intakt.Patrick Speck, Analyst der Montega AG, bestätigt das Kursziel von 240 Euro und das Rating "kaufen" für die Sto-Vorzugsaktie. (Analyse vom 16.03.2023)