Der bisherige Tiefpunkt sei am 15. März 2022 erreicht worden. Von diesem Tag bis heute, dem 28. Juni 2022, hätten chinesische Aktien rund 26% zugelegt. Das sei eine beachtliche Rally und werfe die Frage auf, wie viel Dampf unabhängig von den Fundamentaldaten noch übrig sei? Während der globalen Finanzkrise 2008 hätten chinesische Aktien 75,4% vom Höchststand bis zum Tiefststand verloren. Um dies wieder auszugleichen, hätten sie also um fast 307% zulegen müssen. Die Rückgänge in den Jahren 2016 und 2018 hätten -41,6% und -31,6% betragen und daher Gewinne von 71,2% bzw. 46,2% erfordert, um die alten Höchststände zu erreichen. Die Zeitrahmen seien sehr unterschiedlich gewesen, aber letztendlich seien diese Höchststände erreicht und dann übertroffen worden.



Unter der Annahme, dass die Zukunft die Vergangenheit in irgendeiner Form wiederholen werde, bedeute dies, dass der Drawdown 2021-2022 einen Anstieg von 110% gegenüber dem Tiefpunkt erfordere, um ein neues Allzeithoch zu erreichen. Wir würden uns derzeit am Tag 76 der Erholung (d. h. nach dem Tiefpunkt) befinden. Zu diesem Zeitpunkt könne man feststellen, dass chinesische Aktien nur knapp ein Viertel des "erforderlichen" Weges zurückgelegt hätten (26%/110% = 24%). Das sei weniger als nach dem Tief von 2018 (33,5%), aber mehr als nach den Rückgängen von 2008 und 2016 (18% bzw. 21%). Dies deute darauf hin, dass der Markt zumindest kurzfristig ein wenig Luft holen dürfte, bevor er seine Erholung fortsetzen könne. Etwas weiter in die Zukunft blickend zeige sich dann aber, dass der Markt während früherer Erholungsphasen ein Jahr bzw. 262 Handelstage nach dem Tiefpunkt jeweils bereits zwischen 40 und 56% des Weges zurückgelegt habe.



Markt habe schlechte Nachrichten bereits eingepreist



Wenn das Tief vom 15. März tatsächlich der Tiefpunkt gewesen sei, könne man sagen, dass die Erholung auf Kurs sei und mit früheren Episoden im Einklang verlaufe. Die gute Nachricht sei, dass die Entwicklungen der letzten drei Monate das Vertrauen gestärkt hätten, dass der Markt gerade dabei sei, einen dauerhaften Boden zu bilden. Die Risiken seien nach wie vor hoch und würden von geopolitischen bis hin zu wirtschaftlichen und gesundheitlichen Unsicherheiten reichen, aber die Bewertungen in China seien weiterhin attraktiv und würden darauf hindeuten, dass ein gewisses Maß an schlechten Nachrichten bereits eingepreist sei.



Auch wenn der Markt derzeit vielleicht etwas zu schnell gestiegen sei, schienen die Aussichten angesichts der Lehren aus der Vergangenheit vielversprechend. Wenn die fundamentalen Nachrichten weiterhin von negativ auf neutral und vielleicht sogar positiv umschlagen würden, könnten die Aussichten für chinesische Portfolios in starkem Kontrast zu den Portfolios der Industrieländer stehen, die zunehmend das Risiko einer US-Rezession einpreisen würden. China scheine sich an einem ganz anderen Punkt des Zyklus zu befinden. (08.07.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während viele Industrieländermärkte in den letzten Wochen neue Tiefststände erreichten und zunehmend mit Rezessionsängsten zu kämpfen haben, hat China in aller Stille einen Weg zur Erholung eingeschlagen - zumindest vorerst, so Marcus Weyerer, Senior ETF Investment Strategist EMEA bei Franklin Templeton Investments.Untersuche man frühere Rückgänge, stelle man fest, dass die jüngste Episode zwar schwerwiegend, aber auch nicht beispiellos gewesen sei. In der Zwischenzeit habe der FTSE China 30/18 Capped Net Index angesichts einiger ermutigender Daten, darunter nachlassende Coronasorgen und Hoffnungen auf weitere fiskalische Anreize, um rund 18% zugelegt und übertreffe damit seit Jahresbeginn die globalen, US-amerikanischen, europäischen und breiten Schwellenländermärkte. Dies stelle einen erheblichen Stimmungsumschwung innerhalb der letzten drei Monate dar. Natürlich seien wir noch nicht über den Berg. Kurzfristig gesehen verlangsame sich die Konjunktur in China immer noch, und die Anleger würden sich weiterhin mit unsystematischen Risiken konfrontiert sehen, die auf anderen Märkten nicht zu finden seien, vor allem mit unkontrollierter Regulierung und dem Zero-Covid-Ansatz.Chinesische Aktien hätten eine beachtliche Rally hingelegt