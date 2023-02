Linz (www.aktiencheck.de) - Nach dem ruhigen Montag war auch gestern am Devisenmarkt nicht viel los, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Relevante Datenveröffentlichungen für Europa seien seit Wochenbeginn praktisch nur die Stimmungsindikatoren gewesen. Die für den Euroraum hätten im Durchschnitt unweit von den Prognosewerten gelegen. Die ZEW Konjunkturerwartungen für Deutschland seien leicht positiver gewesen. Bei den Einkaufsmanagerindices seien die Werte für das Verarbeitende Gewerbe etwas unter den Prognosen geblieben, Indices für Dienstleistungen seien hingegen etwas besser ausgefallen, sodass sich in Summe die Einkaufsmanagerindices für Deutschland, Frankreich und den gesamten Euroraum leicht verbessert hätten.



Der Euro sei gestern entsprechend stabil gehandelt worden, EUR/USD habe sich im Bereich 1,0640 bis 1,0700 bewegt. Heute werde mit dem ifo Index ein weiterer wichtiger Frühindikator für die deutsche Wirtschaft zur Verfügung stehen. Eine mögliche Bandbreite für EUR/USD liege zwischen 1,0610 und 1,0725. (22.02.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >